Polizei sucht Hinweise : Mutter und zweijährige Tochter in Hamburg vermisst

27. November 2020, 17:43 Uhr

Hamburg | Die Polizei fahndet derzeit nach der 2-jährigen Feya Sabine Beetz, die sich vermutlich bei ihrer 34-jährigen Mutter Jennifer Beetz aus Hamburg-Billstedt, aufhält. Es besteht die Gefahr, dass die Mutter sich aufgrund einer Erkrankung nicht adäquat um ihre Tochter kümmern kann.

Zuletzt gesehen am Mittwoch

Zuletzt wurden Mutter und Kind am 25. November 2020 gesehen. Personen, die die Gesuchten gesehen haben, werden gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu informieren. Wer Hinweise zu den Gesuchten oder deren Aufenthaltsort geben kann wird gebeten, sich an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an eine Polizeidienststelle zu wenden.