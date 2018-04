Hamburg : Mutmaßliche Dealer verprügeln Mann in St. Georg

Als das Opfer Drogen ablehnte, kam es zum Streit. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt.

von dpa

15. April 2018, 13:00 Uhr

Hamburg | Ein 27-Jähriger ist am Sonntag in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs schwer verletzt worden. Der Mann sei am frühen Morgen mit einem Begleiter unterwegs gewesen, als ihm eine Gruppe Männer Drogen zum Kauf anboten habe, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige lehnte ab, es kam zum Streit. Daraufhin hätten mehrere Männer aus der Gruppe auf ihn eingetreten und ihm eine Schnittwunde zugefügt. Fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 32 Jahren wurden laut Polizei bei einer Sofortfahndung vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht.

