Soulman aus dem Norden : Musiker Stefan Gwildis wird 60 – Konzert mit Zuckerguss in der Elphi

Der Hamburger Musiker wurde spätestens mit seiner Teilnahme am ESC-Vorentscheid bekannt. Jetzt feiert er runden Geburtstag.

von dpa

21. Oktober 2018, 11:13 Uhr

Hamburg | Musiker Stefan Gwildis erfüllt sich zu seinem Geburtstag einen großen Traum: 60 Jahre alt wird der Hamburger am Montag (22. Oktober), zwei Tage später steigt sein erstes Konzert im Großen Saal der Elbphilharmonie. Gemeinsam mit einem 60-köpfigen philharmonischen Orchester aus Kiel will der Soul-Sänger, der seit Jahrzehnten Musik macht, ein Best-of-Programm seiner Lieder präsentieren. „Der Bogen als Hamburger Straßenmusiker zum Artisten in der Elbphilharmonie gibt ein warmes Gefühl in der Brust“, sagt er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Sohn eines Reifenhändlers aus Hamburg-Barmbek musste lange auf seinen musikalischen Durchbruch warten. Er war als Straßenmusiker unterwegs und verdiente sein Geld mit Gelegenheitsjobs. „Es gab Zeiten, da habe ich vom Geld für Leergut gelebt“, erzählte er mal.

Anfang der 80er Jahre gründete er mit Rolf Claussen das Duo Aprilfrisch, er sorgte mit der Rhythm'n'Crash-Show „Auto, Auto“ für Aufsehen, stand in Musicals des Schmidt-Theaters auf der Bühne und hat seit rund 20 Jahren eine eigene Band.

Weit über Hamburg hinaus bekannt machte ihn sein Album „Neues Spiel“ (2003), auf dem er Soul-Klassiker aus den 50ern und 60ern – von Bill Withers bis Otis Reading – neu und auf Deutsch interpretierte. Die Fangemeinde für den Soulman aus dem Norden wuchs – besonders, als er 2005 mit „Wunderschönes Grau“ beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) antrat, den die Sängerin Gracia gewann.

Zwölf Alben hat er veröffentlicht, das jüngste erschien gerade: der orchestrierte Rückblick „Best of – live und philharmonisch“.

„Ich hoffe, dass sich nichts ändert und alles so spannend bleibt, mit tollen Kollegen und interessanten Projekten“, sagt Gwildis. Wenn er zurückschaue, bereue er nichts. „Nein, ich halte es wie Édith Piaf, ich bereue nichts – ich habe mir alle Misserfolge hart selbst erarbeitet.“ Seine Pläne: „an neuen Musikprojekten arbeiten, Lesungen vorbereiten und Theater spielen und offen für Filmangebote sein“, sagt Gwildis, der den runden Geburtstag mit seiner Familie bei einem Picknick im Wald feiern will.

Beim Konzert in der Elbphilharmonie gebe es dann die besondere „Geburtstagstorte“: „Zutaten vom Feinsten, musikalisch reichhaltig, trotzdem kalorienarm – und mit 17 leuchtenden Kerzen oben drauf!“, erklärte er in einer Mitteilung. 17 Songs sollten, begleitet vom Philharmonischen Orchester Kiel und seiner Band, wunderkerzengleich funkeln. Für jemanden wie ihn, der keine Ahnung von Noten und Partituren habe, erfülle sich damit ein Lebenstraum. „Scheint so, als hätten wir einen guten Punkt erwischt, um das Ganze mal mit Zuckerguss zu präsentieren!“