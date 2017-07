Hamburg : Motorradfahrer rast mit 139 Stundenkilometern durch 50er-Zone

Hamburg | Fast dreimal so schnell wie erlaubt ist ein Motorradfahrer am Dienstag durch den morgendlichen Berufsverkehr in Hamburg-Finkenwerder gerast. Der 21-Jährige war in der Tempo-50-Zone mit 139 Stundenkilometern unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Er muss nun mit einem dreimonatigen Fahrverbot, einer Geldbuße von 1360 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

erstellt am 18.Jul.2017 | 17:56 Uhr