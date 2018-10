Prozess in Hamburg : Mordversuch vor 38 Jahren: Freispruch wahrscheinlich

Der Messerangriff auf ein damals 16-jähriges Mädchen vor 38 Jahren bleibt vermutlich ungesühnt.

von dpa

24. Oktober 2018, 07:10 Uhr

Hamburg | 38 Jahre nach einem beinahe tödlichen Messerangriff auf eine Jugendliche in Hamburg-Steilshoop will das Landgericht am Mittwoch ein Urteil in dem Fall sprechen.

Ein 54-Jähriger ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Ihm wurde zu Prozessbeginn vorgeworfen, als 16-Jähriger die damals Gleichaltrige heimtückisch mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Anschließend soll er das Mädchen, das sich tot stellte, in ein Gebüsch gezerrt und versucht haben zu vergewaltigen. Die Jugendliche konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Der Angeklagte bestreitet die Tat, hat aber ansonsten vor Gericht geschwiegen. Er kann nun mit einem Freispruch rechnen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung haben beantragt, ihn freizusprechen. „Es ist nicht aufzuklären, ob der Angeklagte der Täter des versuchten Mordes war“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Die Indizien reichten nicht aus für eine Verurteilung.

Bei den Ermittlungen wurden nach Angaben von Verteidigung und Staatsanwaltschaft eine Reihe von Fehlern gemacht. Die Tatwaffe, ein Fahrtenmesser, war bereits vor mehr als 16 Jahren von der Staatsanwaltschaft versehentlich vernichtet worden. Bei einer Vernehmung Anfang des Jahres täuschten Beamte der Soko Cold Cases einen Zeugen, indem sie ihm fälschlicherweise sagten, es existierten noch Fingerabdrücke und DNA-Spuren. Außerdem habe einer der Ermittler dem Zeugen für eine belastende Aussage eine Belohnung in Aussicht gestellt. Nach der Vernehmung des 55-Jährigen vor Gericht hatte die Kammer bereits den Haftbefehl für den Angeklagten aufgehoben.

Weil der Beschuldigte zur Tatzeit erst 16 Jahre alt war, findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer statt. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, das Gericht ließ jedoch Pressevertreter zu.