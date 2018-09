Hamburg : Mordversuch an Mädchen vor 38 Jahren: Zeugenanhörung geplant

Die Jugendliche überlebte nur knapp. Erst 2018 kam die Polizei dem Angeklagten auf die Spur.

21. September 2018, 07:15 Uhr

Hamburg | Im Prozess um den Mordversuch an einer Jugendlichen vor fast 38 Jahren will das Landgericht Hamburg am Freitag (9 Uhr) einen wichtigen Zeugen hören. Dieser soll nach Angaben der Gerichtspressestelle zur Tatwaffe und zu der Frage vernommen werden, ob das Fahrtenmesser dem Angeklagten gehörte. Der 54-Jährige soll am späten Abend des 1. November 1980 in Hamburg-Steilshoop eine 16-Jährige heimtückisch mit einem Messer angegriffen haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft riss er sie zu Boden und stach auf sie ein. Anschließend soll der Angeklagte das Mädchen, das sich tot stellte, in ein Gebüsch gezerrt und versucht haben zu vergewaltigen. Er sei jedoch von Passanten gestört worden und geflüchtet. Die Jugendliche konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Wichtiges Beweisstück

Die Polizei war dem Angeklagten erst Anfang des Jahres auf die Spur gekommen. Weil er zur Tatzeit wie das Opfer erst 16 Jahre alt war, findet der Prozess vor dem Jugendgericht statt. Er bestreitet die Tat.

Die Ermittler hatten aber ein wichtiges Beweisstück: Nach dem blutigen Angriff hatten die Beamten ein Fahrtenmesser mit Horngriff gefunden, das der Täter auf der Flucht versteckt hatte. Das Messer mit 15 Zentimeter langer Klinge konnte schon damals eindeutig als Tatwaffe identifiziert werden. Das Messer sei aber heute bei der Polizei nicht mehr vorhanden, sagte der Gerichtssprecher. Doch es gebe Bildmaterial des Originals.

Der 54-Jährige gab laut Polizei an, das Messer zu kennen und auch schon mal in der Hand gehabt zu haben. Er wisse jedoch nicht, wem es gehöre. Die Ermittler veröffentlichten ein Foto des Messers und der Lederscheide mit der Darstellung eines röhrenden Hirsches und fragten, wer es einer bestimmten Person zuordnen könne. Nur einen Tag später meldete sich ein Zeuge. Der 54-Jährige aus Hamburg-Wandsbek wurde daraufhin festgenommen.

Der Angeklagte gelte als nicht vorbestraft, sagte der Gerichtssprecher. Es könne aber sein, dass es schon früher Verurteilungen gegeben habe, die inzwischen aus dem Bundeszentralregister getilgt seien.