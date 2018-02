Hamburg : Modernisierung der S-Bahn: Fahrgäste müssen sich auf Behinderungen einstellen

400 Bauarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz, um die unterirdischen Tunnelstationen schnellstmöglich zu sanieren.

von Markus Lorenz

19. Februar 2018, 21:15 Uhr

Hamburg | Nächste Runde für die Frischzellenkur im Untergrund: Die S-Bahn Hamburg setzt die Modernisierung ihrer unterirdischen Tunnelstationen fort. In den Bahnhöfen Jungfernstieg, Stadthausbrücke, Landungsbrücken, Reeperbahn und Königstraße stehen in den kommenden Wochen umfangreiche Bautätigkeiten bevor, wie S-Bahn-Hamburg-Chef Kay Uwe Arnecke am Montag ankündigte. Für die Fahrgäste hat das erhebliche Einschränkungen durch Streckensperrungen zur Folge.

Um die Behinderungen für S-Bahn-Nutzer so gering wie möglich zu halten, wird ein großer Teil der Arbeiten in den Hamburger Skiferien über die Bühne gehen. Dann werden bis zu 400 Bauarbeiter zeitgleich in den fünf Bahnhöfen rund um die Uhr im Einsatz sein. Laut Arnecke muss deshalb der Citytunnel zwischen Hauptbahnhof und Altona von Freitag, 2. März, 21 Uhr bis Sonntag, 18. März, Betriebsschluss in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Das gilt auch an den Wochenenden vor und nach Ostern (24./25. März und 7./8. April).

Zwischen Altona und Landungsbrücken wird in dieser Zeit ein Busersatzverkehr eingesetzt, ansonsten sollten die Fahrgäste „vor allem im Innenstadtbereich auf die U-Bahn umsteigen", empfahl der S-Bahn-Geschäftsführer.

Instandsetzung der unterirdischen Stationen

Im Rahmen des bundesweiten Programms „Zukunft Bahn“ frischt die S-Bahn ihre in die Jahre gekommene unterirdischen Stationen im Hamburger Netz nach und nach gründlich auf. Das Unternehmen investiert dafür 48 Millionen Euro bis 2020.

In den Bahnhöfen werden die Hintergleiswände, die Bahnsteigbeläge sowie die Tragsäulen vollständig erneuert. Motto: heller, farbiger und freundlicher. Zudem erhalten die Stationen digitale Monitoren für Fahrgastinformationen, aktuelle Nachrichten und Werbung.

Letzte Info-Vitrine muss weichen

Wie die Deutsche Bahn am Montag bestätigte, muss deshalb auch die letzte Info-Vitrine im Hamburger S-Bahn-Netz weichen. Die Stadtteilinitiative GWA St. Pauli kämpfte für den Erhalt des angemieteten Infokastens in der Station Reeperbahn. „Die DB bedauert, dem Wunsch der GWA St Pauli nicht entsprechen zu können“, sagte ein Bahnsprecher.

So fahren die S-Bahnen in der Bauphase 2. März, 21 Uhr bis 18. März, Betriebsschluss:

S1 zwischen Wedel und Airport/Poppenbüttel über Dammtor (Verbindungsbahn).

S11 zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf/Poppenbüttel.

S2 zwischen Sternschanze über Dammtor bis Bergedorf.

S3 zwischen Pinneberg und Buxtehude/Stade über Dammtor.

S31 ganztägig zwischen Hauptbahnhof und Harburg Rathaus/Neugraben.

Die Linie S21 verkehrt regulär.

Infos zum Fahrplan www.s-bahn.hamburg sowie Telefon: (040)19-449, sowie 3918-4385.