Hamburg : Mobiler Blitzer fängt Feuer – Polizei vermutet Brandstiftung

Der Blitzanhänger ging plötzlich in Flammen auf. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung – die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Blaulicht-News.de

30. November 2020, 11:03 Uhr

Hamburg | Am Montagmorgen, gegen 5.30 Uhr, brannte plötzlich ein mobiler Blitzeranhänger am Hainholzweg direkt an der dortigen Bushaltestelle im Stadtteil Hamburg-Eißendorf. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Feuerwehr musste Teile des massiven Gehäuses aufbrechen, um das Feuer zu bekämpfen.

Die Polizei vermutet Brandstiftung und fahndet mit einem Zeugenaufruf nach einem Verdächtigen. Als der Blitzer brannte, hatte eine Zeugin laut Polizei bemerkt, wie sich ein Mann zunächst in einem Gebüsch in der Straße Beerentaltrift versteckte und anschließend in Richtung Ehestorfer Weg flüchtete. Die Polizei fahndete mit sechs Streifenwagen ohne Erfolg nach dem Verdächtigen. Der Mann soll zirka 1,90 Meter groß sein, eine dünne Jacke und eine Jeans tragen sowie einen schwarzen Rucksack mit sich führen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einem Polizeikommissariat zu melden.