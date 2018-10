Vermisster aus Hamburg : Mittwoch in Aktenzeichen XY: Was passierte mit Andreas Dünkler?

Der 29- Jährige verschwand am 18. Februar 1997. Ein Zeuge berichtet von Blutflecken in der U1.

von shz.de

09. Oktober 2018, 14:05 Uhr

Hamburg | In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY Spezial „...wo ist mein Kind?“ wird am Mittwoch auch ein Fall aus Hamburg vorgestellt. Am 18. Februar 1997 verschwand der damals 29-jährige Jurastudent Andreas Dünkler spurlos in der Hansestadt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg und die Ermittler der EG 163 „Cold Cases“ gehen inzwischen von einem Tötungsdelikt aus.

Andreas Dünkler hatte sich am Abend des 18. Februar 1997 mit zwei Freunden verabredet, um im Millerntorstadion das Zweitligaspiel des FC St. Pauli gegen den VfL Bochum zu besuchen. Das Fußballspiel wurde allerdings kurzfristig abgesagt. Die drei Freunde begaben sich daraufhin in einen Irish Pub in der Altstadt. Nach einem Bier verließ Dünkler gegen 22 Uhr mit einem Freund den Pub und machte sich auf zum Hauptbahnhof.

Das spätere Opfer wartete alleine am Bahnhof

Sein Begleiter verabschiedete sich dort von ihm, Andreas Dünkler blieb auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Linie 1 allein zurück. Er wartete dort auf den nächsten Zug in Richtung Norden, um nach Hause zu fahren. Hier wurde das Opfer zuletzt gesichert gesehen. Ein Zeuge berichtete, er habe seinerzeit gesehen, wie eine männliche Person mit großer Ähnlichkeit zu dem Vermissten von zwei männlichen Personen gegen 23 Uhr in einem Waggon der Linie U1 in Fahrtrichtung Norden von links und rechts gestützt wurde.

Dünkler schien verletzt zu sein

Diese Person wirkte auf den Zeugen schlapp, abwesend und verletzt. Als die drei an der Station Kellinghusenstraße von der Sitzbank aufstanden, hinterließ die gestützte Person einen mutmaßlichen Blutfleck auf der Sitzbank. Der Zeuge konnte weiterhin erkennen, dass der Gestützte durch die beiden Begleiter in Richtung des Treppenabgangs mitgeschleift wurde und nicht auf eigenen Füßen ging. Die beiden Begleiter sprachen in einer für den deutschen Zeugen fremden Sprache miteinander. Der Personalausweis Andreas Dünklers wurde am 1. November 1998 in Brokdorf in Höhe des Schwimmbads am Elbstrand in einem unversehrten Zustand gefunden.

Hierzu ist der Ermittler der Ermittlungsgruppe 163 „Cold Cases“, Volker Quast, im Studio und berichtet über den Fall. Quast wird in dem Sendungsbeitrag den Fall und die Ermittlungen skizzieren und eine Beschreibung der beiden bislang unbekannten Männer abgeben, die möglicherweise Andreas Dünkler stützten.

Die Hoffnung besteht, dass durch ein erneutes Aufrollen des Falls in der ZDF-Sendung neue Hinweise kommen, die zur Klärung von Dünklers Schicksal beitragen.