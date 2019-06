Kinderspiel des Jahres 2019 : Mit Video: Kina-Reporter testen die drei nominierten Spiele

Eine Rezension Celina und Katharina Willkommen an dem Ort Fabulantica an dem Drachen, Hexen, Prinzessinnen und Kobolde nichts Außergewöhnliches sind. In dem Brettspiel geht es darum, sich drei Goldmünzen zu beschaffen. Was einem nur gelingt, wenn man die richtigen Charaktere findet. Durch den fliegenden Teppich, das Kamel, das Schiff oder durch den Esel kann man sich fortbewegen und die einzelnen Charaktere wie zum Beispiel den Flaschengeist oder die Hexe suchen. Doch wieso müssen die eigentlich gesucht werden? Der Zauberer von Fabulantica hat durch einen misslungenen Zauberspruch alle Bewohner an einen falschen Ort gezaubert. Die Dorfbewohner verstecken sich nun unter Türmen und warten darauf, gefunden zu werden. Hat man die zwei richtigen Personen von der Auftragskarte gefunden, erhält man eine Goldmünze. Wer zuerst drei Goldmünzen hat, gewinnt. Das Spiel kann von zwei bis fünf Personen gespielt werden. Uns hat es auch zu zweit sehr großen Spaß gemacht. Wir finden das Spiel ist mal etwas ganz anderes, da die Geschichte und die Fantasie-Figuren sehr außergewöhnlich sind. Wir können es nur weiter empfehlen und denken, es hat gute Chancen auf einen Titel. Marco Teubner, „Fabulantica“. Für 2 bis 5 Spieler ab 6 Jahren. 25 Euro. Verlag: Pegasus.