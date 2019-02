Neue Technik in Hamburg : Mit Tarnkappen-Blitzern gegen Raser

Es beginnt „eine neue Zeitrechnung“ bei der Verfolgung von Temposündern. Gerade vor Schulen werden die Geräte blitzen.

von Markus Lorenz

19. Februar 2019, 08:31 Uhr

Hamburg | Getestet und für gut befunden: Hamburgs Polizei hat am Montag das erste von sechs mobilen Tempoüberwachungsgerät neuen Typs in Betrieb genommen. Im Beisein von Innensenator Andy Grote (SPD) brachten die Beamten den Blitzeranhänger in einer Tempo-30-Zone am Ratsmühlendamm (Fuhlsbüttel) in Stellung.

Schon heute freilich könnte die kantige Apparatur irgendwo anders in der Stadt am Straßenrand stehen und Temposündern nachstellen. Denn genau das ist das Besondere an dem „Enforcement-Trailer“ der Firma Vitronic. Ohne großen Aufwand lässt sich der Anhänger von einem Einsatzort zum nächsten verfrachten. Nach dem Aufstellen ist kein Personal mehr vonnöten, der Blitzer arbeitet autonom.

Im vorigen Jahr hatte die Hamburger Polizei die Technik einem ausführlichen Praxistest unterzogen. Der fiel so positiv aus, dass die Stadt sechs der Geräte orderte, vier von Vitronic, weitere zwei vom Hersteller Jenoptik, die auch beide Fahrtrichtungen fotografieren können. „Wir werden flexibler und überraschender mit unseren Kontrollen“, lobte Grote. Dank der Geräte starte eine „neue Zeitrechnung“ der Geschwindigkeitsüberwachung, die Stadt wolle mehr Schlagkraft entwickeln.

Schwerpunkt Tempo 30

Schwerpunktmäßig sollen die Hightech-Anhänger in Tempo-30-Zonen sowie in sensiblen Bereichen, etwa vor Schulen und Pflegeheimen, zum Einsatz kommen. Der Senator unterstrich das "klare Signal" in Richtung Temposünder. Überhöhte Geschwindigkeit sei weiterhin ein Hauptgrund für viele Verkehrsunfälle in der Hansestadt. „Nur zehn Kilometer mehr bedeuten einen deutlich längeren Anhalteweg, bedeuten Leid für Familien und Angehörige“, sagte Polizeivizepräsident Wolfgang Brand.

Die Geräte im Tarnkappen-Look verfügen über eine sechs Megapixel-Kamera und sind durch Panzerung vor Vandalismus geschützt. Die abgeschrägten Metallflächen sollen verhindern, dass Witzbolde darauf herumklettern. Die Gesamtkosten für die Anschaffung, inklusive Schulungen fürs Personal, belaufen sich nach Angaben des Innensenators voraussichtlich auf 1,3 Millionen Euro.

Außer den neuen Blitzern gehört auch die Ausweisung zusätzlicher Tempo-30-Zonen vor Einrichtungen wie Kliniken und Kitas zur Offensive des Senats. Laut Grote sind im vergangenen Jahr bereits 80 solcher Abschnitte eingerichtet worden. Weitere 90 befänden sich in der Prüfung. Bis zum Ende dieses Jahres soll nach den Worten des Senators vor 80 Prozent aller schützenswerten Einrichtungen eine Begrenzung auf 30 Stundenkilometer gelten.