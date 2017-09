Aktion gegen Nichtwähler : Miniatur Wunderland in der Kritik: Dürfen die Modellbauer in Hamburg politisch sein?

vergrößern 1 von 1 Foto: Screenshot/Miniatur Wunderland Hamburg 1 von 1

von Tobias Fligge

erstellt am 18.Sep.2017 | 13:02 Uhr

Hamburg | Die größte Modelleisenbahn der Welt und eine der erfolgreichsten Touristenattraktionen Deutschlands – damit wirbt das Miniatur Wunderland Hamburg auf seiner Website. Nicht aufgeführt: politisch und meinungsstark. Dennoch sorgen die beiden Betreiber und Zwillingsbrüder Frederik und Gerrit Braun über die Facebook-Seite der Anlage immer wieder für politischen Zündstoff und reichlich Klicks. Jüngster Coup ist ein knapp dreiminütiges Video mit dem Titel „Die Apokalyptischen Nichtwähler und ihre Folgen“.

Darin porträtiert das Miniatur Wunderland in seiner Modellwelt Nichtwähler in einem sich durch Klimawandel, Artensterben, Atomkrieg, Überschwemmungen und Diktatur zerstörenden Deutschland. Über 44.000 Mal wurde das ebenso polemische wie leidenschaftliche Plädoyer fürs Wählengehen auf Facebook geteilt und 1,7 Millionen Mal angeschaut (Stand 18. September).

Das Video, das für Kritik sorgt:

Wählen ist erste Bürgerpflicht, sagt ein Mann mit Anzug und Aktentasche und schiebt hinterher: „Wann ist das? Sonntag? Ach Scheiße, da kann ich gar nicht.“ Und eine Frau mit Lederstiefeln und Minirock: „Digger, nein Mann, ich geh nisch wähl’n. Unnormal wie behindert die sind. Alle Parteien sind gleich und so.“ Und drei offensichtlich rechtsradikale Männer mit Bomberjacken in einem Vorgarten sagen: „Wir sind alle nur Personal. Deutschland ist ein Unternehmen. Die Wahlen sind ungültig! Ich bin sowieso mein eigener König.“

Während sich ein Nichtwähler lieber besseres Wetter als eine bessere Politik wünscht, stirbt ein Einhorn, Nazis marschieren auf und eine Atombombe explodiert. Dazu läuft Tschaikowskys Blumenwalzer. Das Video hat Witz, doch die Botschaft ist ernst: Die 17 Millionen Nichtwähler in Deutschland verschenken ihre Stimmen. Die Gefahr sei dabei, so das Miniatur Wunderland, dass „unbeherrschte Psychopathen“ oder „Egomanen mit einer Allergie gegen Pressefreiheit“ an die Macht kommen. Deshalb der Aufruf der Modellbauer: „Geh wählen!“

Kritik an der Aktion aus Hamburg

Das Video entwickelte sich zum viralen Klick-Hit auf Facebook. Es ruft aber auch viel Kritik hervor. Denn nicht alle Menschen teilen die Ansicht, dass sich eine so erfolgreiche Modellbauanlage politisch engagieren sollte. In den fast 700 Kommentaren zum Video findet sich häufig der Vorwurf, die Braun-Brüder versuchten sich an Meinungsmache und ein Hobby wie das Modellbauen sollte neutral bleiben.

„Lieber verlieren wir ein paar Gäste als unsere Seele“, kontern Frederik und Gerrit Braun die Kritik, ihre Anlage verkomme zu „Miniaturpolitland“.

Mit ihrer Aktion wollen sie Haltung zeigen, indem sie sich für Demokratie stark machen. Entsprechend unbeirrt heißt es auf den Vorwurf eines Nichtwählers, der sich bevormundet fühlt: „Du wirst uns mit Sicherheit nicht vorschreiben, was wir zu tun und lassen haben!“

Das Miniatur Wunderland hatte offenbar mit dieser Kritik gerechnet. Im Abspann des Videos heißt es: „Niemand hat uns gebeten, dieses Video zu drehen. Wir haben es einfach gemacht. Es ist unsere Meinung. Wir wollen damit die Wahlbeteiligung erhöhen und unsere Demokratie stärken. Wenn’s Dich berührt hat, dann teile es.“

Es ist nicht die erste politische Aktion, mit der das Miniatur Wunderland in Hamburg auffällt. Im US-Wahlkampf veröffentlichten die Betreiber im Januar das Bild einer Miniatur-Mauer vor Las Vegas mit der Botschaft „Liebe Freunde aus Amerika, bitte mauert Euch nicht ein“. Damit kritisierten sie das Vorhaben des heutigen US-Präsidenten, Donald Trump, eine Mauer zu Mexiko zu bauen, um sich gegen Einwanderer abzuschotten.

Kurz darauf ernteten Frederik und Gerrit Braun einen hasserfüllten Kommentar, weil sie im Januar Besuchern, die sich den Eintritt nicht leisten konnten, kostenlos in die Ausstellung ließen. Der Vorwurf: Die Betreiber unterstützten damit „Wirtschaftsflüchtlinge“. Der Verfasser, der im Namen der „Freunde der Eisenbahn“ schrieb, beschwerte sich und wünschte „eine bombenlose Zeit“.

Die Aktion, die es auch schon im vergangenen Jahr gab, richtete sich nach Angaben des Miniatur Wunderlands an „alle Menschen, denen es nicht so gut geht“. Unter den Besuchern seien auch etwa 25 Prozent Flüchtlinge gewesen. Außer zahlreicher Danksagungen bekamen die Betreiber auch einige Schreiben und E-Mails, in denen sie für die Aktion kritisiert wurden.

Betreiber sehen die Kritik gelassen

Die Idee zum Facebook-Video an die Adresse der Nichtwähler kam Wunderland-Betreiber Frederik Braun im Auto. „Im Radio hörte ich von einer möglicherweise schlechten Wahlbeteiligung und dachte: Das kann doch nicht sein!“, sagte er am Montag auf Nachfrage von shz.de. Er zelebriere die Stimmenabgabe jedes Mal mit dem guten Gefühl, „an der Demokratie teilgenommen zu haben.“

Braun betont, das Video in neutraler Absicht als Wahlaufruf und nicht gegen bestimmte Parteien produziert zu haben. Dennoch habe er Angst, dass Parteien „am rechten Rand“ zu viel Einfluss bekommen könnten. „Ich kann damit leben, wenn die AfD mit zehn Prozent in den Bundestag einzieht. Konkurrenz belebt das Geschäft und vielleicht würde das auch die Politik beleben.“ Dennoch, so Braun, habe er Respekt davor, dass die AfD eine etablierte Partei werden könnte.

Mit ähnlichen Beiträgen des Miniatur Wunderlands Hamburg wird wohl auch in Zukunft zu rechnen sein. Frederik Braun: „Wegen unserer Trump-Geschichte haben wir Hunderte amerikanische Fans verloren. Dennoch würden wir es immer wieder tun. In der virtuellen Welt sind die Pessimisten sehr laut und die Optimisten zu leise. Wir wollen die Optimisten dazu bewegen, lauter zu werden. Sonst entsteht der Eindruck, dass Deutschland nicht schön ist. Dieser Eindruck ist trotz aller Probleme falsch.“

Optimistisch wird Braun vermutlich die Prognose von Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf stimmen. Nachdem die Wahlbeteiligung der Hansestadt bei der Bundestagswahl 2013 bei 70,3 Prozent lag, sieht Rudolf jetzt ein Indiz für eine nun höhere Beteiligung: Die ungewöhnlich hohe Zahl der beantragten Briefwahlunterlagen. So haben nach Angaben des Landeswahlamts bis vergangenen Freitag bereits 358.071 oder 27,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmzettel per Post angefordert. Das seien knapp 60.000 mehr als 2013 insgesamt per Brief abgestimmt hatten, so der Landeswahlleiter.