Interview mit Alexander Röder : Michel-Hauptpastor: „Ich arbeite in der guten Stube des lieben Gottes“

Alexander Röder ist für seine Kirchengemeinda da. Wäre er kein Pastor, wäre er jetzt wahrscheinlich Landschaftsgärtner.

von Markus Lorenz

31. August 2019, 10:02 Uhr

Alexander Röder ist Hauptpastor des Michels – Hamburgs berühmtester Kirche. Was der Michel für ihn bedeutet und welcher sein Lieblingsplatz in der Kirche ist, verrät er im Gespräch mit unserem Redakteur Markus Lorenz.

Kurz-Bio Alexander Röder ist in Hamburg geboren, hat dort Evangelische Theologie studiert und sein Vikariat an St. Johannis in Eppendorf absolviert. Als Pastor an der Hauptkirche St. Jacobi war er verantwortlich für die Kunstschätze der Hauptkirchen und Leiter des kirchlichen Kunstdienstes in Nordelbien. 2004 wechselte er als Kirchenrat ins Dezernat für Theologie und Publizistik im Nordelbischen Kirchenamt nach Kiel, wo er zugleich die Fundraising-Projekte koordinierte. Nach wenigen Monaten wurde er zum Hauptpastor von St. Michaelis gewählt. Seine Berufung gilt bis zum Erreichen der Pensionsgrenze. Über Hamburg hinaus bekannt wurde der Hobby-Gärtner als Gastgeber der Trauerfeiern Hamburger Prominenter wie Helmut und Loki Schmidt, Heidi Kabel und Siegfried Lenz. Er ist regelmäßig in kirchlichen Sendungen wie „Kirchenleute heute“ des NDR zu hören. Röder ist ledig und lebt mit seiner pflegebedürftigen Mutter zusammen.

shz.de: Herr Röder, seit 14 Jahren ist der Michel Ihr täglicher Arbeitsplatz. Stumpft man nach so langer Zeit ab für die Schönheit des Gebäudes?

Überhaupt nicht. Diese Kirche umfängt den Menschen immer wieder mit ihrer Lichtheit, mit ihrer Größe, aber eben nicht mit Monumentalität. Sie ist menschengemäß.

Wie würden Sie den Michel in wenigen Worten beschreiben?

Er ist die gute Stube (gesprochen mit spitzem Hamburger „St“, Anmerkung der Redaktion) des lieben Gottes. Geprägt von einem zurückgenommenen Barockstil, nicht von überbordender katholischer Pracht.

Gibt es hier besondere Momente der Gottesnähe für Sie?

Ja, vor allem bei der Verbindung von Raum und Musik. Zum Beispiel im Frühjahr oder im Herbst bei abendlichem Sonnenlicht und zur Musik von Bach, Mozart oder Bruckner. Das sind besondere Momente von Gottesnähe und Gotteserfahrung.

Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Kirche?

Ja, ganz oben auf der Orgelempore. Von dort gibt es einen atemberaubenden Blick über die gesamte Kirche. Aber da bin ich sehr selten.

Sie sind gebürtiger Hamburger. War Michel-Pastor ein Karrieretraum?

Nein. Ich habe zuvor 15 Jahre sehr gern in der Hauptkirche St. Jacobi gearbeitet, auch das ist eine ganz wunderbare Kirche. Danach war ich in Kiel im Kirchenamt für den Bereich Gottesdienst und Kirchenmusik zuständig und habe auch den Kunstdienst für die nordelbische Kirche betreut. Das habe ich gerade einmal acht Monate getan, als ich gefragt wurde, ob ich mich auf die Stelle des Hauptpastors an St. Michaelis bewerben wolle.

Haben Sie lange überlegt?

Nö (lacht).

War Ihnen früh im Leben klar, dass Sie Theologe werden wollen?

Überhaupt nicht. Als Kind wollte ich Archäologe oder Astronom werden. Die Initialzündung kam erst, als mir ein Schulkamerad fünf Tage vor dem Abitur sagte, dass er Theologie studieren will. Das fand ich spannend. Ich stamme allerdings aus einer sehr frommen Familie, bei uns wurde jeden Tag gebetet. Ich bin regelmäßiger Kirchgänger, seit ich 14 bin.

Wohnt der Hauptpastor direkt am Michel?

Ja, das ist so festgelegt. Ich lebe in einer Dienstwohnung in einem Haus aus den 1950ern, direkt hinter dem Kirchplatz. Und mit dem großen Luxus eines Gartens mitten in der Stadt.

Was ist der Hautjob des Michel-Hauptpastors?

Meine Hauptaufgabe ist das Predigen und die Liturgie. Ich halte bis zu sechs Gottesdienste pro Woche. Und dann habe ich diese Kirche – den Michel, der Hamburgs Wahrzeichen ist und trotz Elbphilharmonie auch bleibt – gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten.

Gibt es ein normales Gemeindeleben an Hamburgs berühmtester Kirche?

Aber ja. Wir haben hier in der Neustadt eine wunderbare Ortsgemeinde mit gut 3200 Gemeindemitgliedern.

… Tendenz?

In etwa gleichbleibend. Der Stadtteil ist sehr lebendig und verändert sich gerade erheblich. Die Menschen haben die Neustadt wieder für sich entdeckt. Früher war es hier eher sozial schwach, jetzt ziehen wohlhabendere und jüngere Menschen her. Das spüren wir auch in unserer Kinder- und Jugendsingschule mit inzwischen mehr als 100 Teilnehmern. Längere Zeit gab es hier überhaupt keinen Kinderchor, jetzt haben wir sechs.

Wie stellt sich der Michel auf die Veränderungen ein?

Wir gehen auf Menschen zu, die keinen offiziellen Kontakt mehr zur Kirche haben. Denen bieten wir eine gewisse Offenheit, die in einer klassischen Gemeinde, etwa in einem Dorf, viel schwerer möglich ist. Beispielsweise versuchen wir das bei unseren vielen Trauungen und Taufen, denn das sind die besten Missionshandlungen. Wenn die gut gemacht sind, kommen hinterher Besucher zu uns und sagen: „Ich habe gar nicht gewusst, dass Kirche so sein kann.“

Trauen und taufen Sie am Michel nur Gemeindemitglieder?

Nein, Täuflinge und Traupaare kommen aus ganz Norddeutschland. Es gibt kaum einen Sonntag, an dem hier nicht getauft wird.

Aber die meisten kommen nur wegen der schönen Kulisse?

Es ist Prinzip in unserer Nordkirche, dass die Mitglieder freie Kirchen- und Pastorenwahl haben. Allerdings haben wir für den Ablauf gewisse Hürden eingebaut.

Welche?

Naja, es gibt immer mehr Hochzeitsagenturen mit teils sehr speziellen Vorstellungen. Wir hatten schon den Extremfall, dass ein Hund die Trauringe bringen sollte. Das haben wir nicht zugelassen. Auch gibt es manchmal abenteuerliche Musikwünsche. Dann schreiten unsere Kirchenmusiker ein. Schließlich handelt es sich um einen Gottesdienst, es geht um geistliche Musik und nicht um Happy Hour. Um das klarzustellen, sind alle Paare zur Teilnahme an einem Trauseminar verpflichtet.

Wie viele Besucher kommen zu normalen Gottesdiensten?

Im Durchschnitt sind es morgens und abends am Sonntag jeweils etwa 200 Menschen.

80 Prozent der jährlich 1,5 Millionen Michel-Besucher sind Touristen. Schmerzt es, dass die meisten aus reiner Schaulust kommen?

Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die Menschen nehmen ja was mit. Alle Gäste sind herzlich eingeladen, alle Kirchenführungen sind immer geistlicher Natur. Wir erhalten die Kirche bewusst in einem Zustand, der den Leuten das Gefühl gibt: Hier wird Glaube gelebt, und hier bin ich willkommen.

Im vorigen Advent haben Sie sich beklagt, dass Besucher mit der Mutzentüte in der Hand direkt vom Weihnachtsmarkt in den Michel kommen. Wissen Kirchenbesucher nicht mehr, was sich gehört?

Wir haben mit einem Augenzwinkern ein paar Regeln für den Kirchenbesuch aufgeschrieben. Manche Menschen können tatsächlich nicht mehr zwischen einem geweihten und einem nicht geweihten Raum unterscheiden. In der Kirche wird einfach nicht gegessen und getrunken. Auch Handyfotos während des Gottesdienstes finde ich scheußlich. Solche Regeln haben wir schon immer gehabt, nur müssen wir wieder deutlicher darauf hinweisen.

Wie steht es um die Finanzen des Michel?

Wir bestreiten nur noch 15 Prozent unserer Ausgaben aus der Kirchensteuer. 85 Prozent müssen wir durch andere Einnahmen finanzieren, vor allem durch Eintrittsgelder und Vermietungserlöse. Das ist früher misstrauisch beäugt worden, inzwischen stehen wir damit gut da und sind nicht mehr im vollen Umfang abhängig von der Kirchensteuer.

Als Michel-Hausherr haben Sie mehrfach die Gottesdienste bei Trauerfeiern bekannter Hamburger Persönlichkeiten gehalten. Wer war darunter?

Helmut und Loki Schmidt, Heidi Kabel, Siegfried Lenz, James Last, Dieter Pfaff und andere.

Was bedeuten Ihnen solche Anlässe?

In erster Linie ist es immer die Begleitung einer Familie: Ein Mensch wird zu Grabe getragen. Eine Ausnahme war es allerdings bei Helmut Schmidt.

Warum?

Weil es sich um einen Staatsakt handelte. Das war auch das einzige Mal, dass ich Lampenfieber hatte. Wahrscheinlich, weil Helmut Schmidt eine so große Persönlichkeit war und ich wusste, dass die halbe Welt zuguckt.

________

Wenn ich nicht Hauptpastor am Michel wäre, dann wäre ich am liebsten…

… Landschaftsgärtner.

Die schönste Kirche der Welt, außer dem Michel, ist für mich…

Santa Maria Maggiore in Rom.

Meine letzte Sünde war…

… neulich zu viel Rharbarbergrütze gegessen zu haben. Danach war mir schlecht.

Mein liebstes Bibelzitat…

… ist nach wie vor mein Konfirmationsspruch: „Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen bedenke: Diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wisse, was künftig sei.“

Wenn ich mal an Gott zweifle, dann…

… zweifle ich an meinem Zweifel.

Die Elbphilharmonie als neues Hamburger Wahrzeichen finde ich…

… großartig. Ein schöner Konzertsaal – und jedenfalls kein Wahrzeichen der Herzen.

Wenn ich mal richtig Stress habe, dann…

… lege ich mich flach auf den Boden und bete das Herzensgebet. Das hilft enorm.

Der schönste Platz in Hamburg ist für mich…

… die Außenalster auf einem Ruderboot.

Meine Kraft schöpfe ich…

… aus dem Gebet.