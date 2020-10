Polizei sucht Zeugen : Messerstich und Schüsse: Zwei Verletzte in Hamburg-Harburg

Vor einer Spielhalle wird ein Mann angeschossen, wenig später ein 18-Jähriger durch ein Messer verletzt.

von Gerrit Hencke

25. Oktober 2020, 13:57 Uhr

Hamburg | In Hamburg-Harburg ist am Freitagabend ein Mann durch eine scharfe Schusswaffe verletzt worden. Ein zweiter Mann wurde kurze Zeit später mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.

Mann mit Schusswunde am Fuß

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 19.22 Uhr vor einer Spielhalle in der Wilstorfer Straße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein, in deren Verlauf auch mehrere Schüsse abgegeben worden sein sollen. Anschließend sollen die Personen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein, Zeugen hatten daraufhin die Polizei alarmiert.

Die ersten Streifenwagen trafen an der Spielhalle auf einen 31-Jährigen, der eine nicht lebensgefährliche Schusswunde am Fuß erlitten hatte. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

18-Jähriger mit Stichverletzung

Umgehend wurde mit mehr als zwanzig Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber „Libelle 1“ nach den geflüchteten Personen gefahndet. Die Fahndung führte zunächst nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen stießen die Einsatzkräfte gegen 19.40 Uhr im Harburger Ring jedoch auf einen weiteren verletzten Mann. Ein 18-Jährige hatte eine Messerstichverletzung im Oberkörper. Auch er kam in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen befragt und die Tatortarbeit durchgeführt. Zwischen den beiden Taten besteht nach bisherigen Erkenntnissen kein Zusammenhang.

Der mutmaßliche Messerstecher hat sich noch im Verlauf der Freitagnacht selbst der Polizei gestellt. Er war bereits identifiziert worden und stand im Fokus der Ermittler. Der 18-Jährige blieb nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen auf freiem Fuß.

Die zwei 18-Jährigen hatten sich am Freitagabend offenbar aufgrund eines Streits zu einer Aussprache getroffen. Dabei gerieten die beiden jedoch erneut in eine Auseinandersetzung, bei der dann das Messer zum Einsatz kam.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zu dem oder den Schützen und den Hintergründen der den Schüssen vorangegangenen Auseinandersetzung dauern weiterhin an.

Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder insbesondere auch Angaben zu den Beteiligten der Schussabgaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.

