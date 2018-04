Angreifer am Hauptbahnhof festgenommen : Messerattacke im Bus – Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Ein 21-Jähriger soll auf einen Mann eingestochen haben, weil er seine Musik leiser stellen sollte.

von dpa

14. April 2018, 16:36 Uhr

Nach einem Messerangriff in einem Hamburger Linienbus ist gegen den Tatverdächtigen am Samstag Haftbefehl erlassen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der 21-Jährige soll am Freitag mehrfach auf einen Mann (29) eingestochen haben, nachdem dieser ihn gebeten hatte, seine Musik leiser zu stellen.

Der Schwerverletzte sei dem Angreifer noch bis zum Hauptbahnhof gefolgt, wo der verdächtige Deutsche vorläufig festgenommen worden war. Der 29-Jährige schwebt laut der behandelnden Ärzte nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Das Landeskriminalamt (LKA) habe die Ermittlungen übernommen.

