Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg : Messerangriff in Harburger Park am Freitag: Polizei sucht Zeugen

Ein 19-Jähriger wurde durch zwei Messerstiche schwer verletzt. Die Täter sind flüchtig.

14. Juni 2020, 13:09 Uhr

Hamburg | In Hamburg-Harburg ist am Freitagnachmittag in der Parkanlage an der Schwarzenbergstraße ein 19-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zwei bislang unbekannte Täter sind flüchtig. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach ersten Erkenntnissen wurden das Opfer und dessen 18 Jahre alter Freund unvermittelt angegriffen, die Hintergründe sind unklar. Einer der Täter soll den 19-Jährigen mit einem Gürtel geschlagen, der zweite ihm mit einem Messer zwei Stiche in den Oberkörper versetzt haben. Der Angegriffene wurde schwer verletzt, befand sich jedoch nicht in akuter Lebensgefahr. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Mordkommission hat übernommen

Beamte des Polizeikommissariats 46, die sich zufällig in Tatortnähe aufhielten, übernahmen die Erstversorgung. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verliefen erfolglos. Mittlerweile führen Spezialisten der Mordkommission die Ermittlungen fort und bitten um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter mit Messer:

männlich

vermutlich Südosteuropäer

ca. 20 Jahre alt

170-175 cm groß

schlanke Figur

kurze dunkle Haare

bekleidet mit dunkelblauer Jacke und Hose

2. Täter mit Gürtel:

männlich

vermutlich Südosteuropäer

ca. 20 Jahre alt

ca. 185 cm groß

schlanke Figur

kurze dunkle Haare

bekleidet mit rotem Pullover und schwarzer Jacke

