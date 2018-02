Gänsemarkt : „Merkel muss weg“: Rechte demonstrieren in Hamburg

Rund 700 Menschen gingen gegen eine rechte Kundgebung mit etwa 200 Teilnehmern auf die Straße.

von dpa

19. Februar 2018, 21:50 Uhr

Hamburg | An einer erneuten rechten Kundgebung unter dem Motto „Merkel muss weg“ haben sich am Montagabend in der Hamburger Innenstadt nach Polizeiangaben rund 230 Menschen beteiligt. Etwa 800 Gegendemonstranten hätten gegen die Veranstaltung protestiert, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei zu kleineren Rangeleien gekommen, es habe aber keine Ausschreitungen gegeben. Die Polizei hatte Wasserwerfer in der Nähe des Gänsemarktes postiert. Die Versammlung wurde den Angaben zufolge um kurz vor 20 Uhr beendet.

Zwei Menschen seien in Gewahrsam genommen worden, berichtete die Sprecherin. Zu den Gründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Der Gänsemarkt wurde am Montagabend wegen der Versammlung für den Verkehr gesperrt. Es habe keine größeren Verkehrsstaus gegeben, hieß es. Zu der Kundgebung waren laut Polizei ursprünglich 100 Teilnehmer angemeldet worden. 700 Polizisten waren im Einsatz.

Bereits am Montag vergangener Woche hatten linke Demonstranten gegen die Kundgebung „Merkel muss weg“ demonstriert. Die Polizei hatte Krawalle mit einem größeren Aufgebot verhindert.