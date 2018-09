Hamburg : „Merkel muss weg“-Kundgebung – etwa 10.000 Menschen bei Gegendemo

Rechtsextreme rufen zur Anti-Merkel-Demo auf den Gänsemarkt – es kommen 10.000 Gegendemonstranten.

von Markus Lorenz

05. September 2018, 18:13 Uhr

Hamburg | Gegen eine Kundgebung des „Merkel muss weg“-Bündnisses sind in Hamburg Tausende gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass auf die Straße gegangen. In zwei getrennten Demonstration zogen Tausende durch die Innenstadt in Richtung Gänsemarkt, wo die rechte Kundgebung am frühen Abend stattfand.

Nicht wenige fühlten sich an die Massenaufmärsche zum G20-Gipfel vor gut einem Jahr in Hamburg erinnert: Um ein Aufeinandertreffen der etwa 180 Anti-Merkel-Demonstranten mit den Gegendemonstranten zu verhindern, war die Polizei mit etwa 1000 Beamten Kräften zur Stelle und hatte den Veranstaltungsort am Gänsemarkt mit vier Wasserwerfern und Sperrgittern hermetisch abgeriegelt. Die Polizei sperrte den Platz mit Gittern ab, auch Wasserwerfer und die Reiterstaffel standen bereit. Die Polizei twitterte von etwa 10.000 Demonstranten gegen rechts.

Auf dem Jungfernstieg befinden sich aktuell ca. 10.000 Personen in einer Versammlung zum Tenor "Nazis und Rassisten entgegentreten!". Darunter befinden sich auch viele Versammlungsteilnehmer der beendeten Versammlung zum Tenor "Hamburger Stimmen gegen Rechts!".#hh0509 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 5. September 2018

Dicht gedrängt hatten sich linksgerichtete und antifaschistische Protestler an den Absperrungen in Rufweite der Kundgebung postiert und reckten die Mittelfinger in die Höhe. Pausenlos versuchten sie den Ablauf zu stören, wechselweise mit lauten Pfiffen, Rufen wie „Nazis raus“, „Halt die Fresse“ und „Haut ab“ sowie höhnischem Klatschen.

Wenn du nicht weißt, wo die Route lang geht, du von mehreren Tausend überrascht wirst und ihnen minutenlang auf dem Fahrrad entgegen fährst, weil es so viele sind. Hamburg !! #hh0509 pic.twitter.com/QyfVgRN0ic — Susan Djahangard (@sudjahan) 5. September 2018

Im Verlauf des Abends wurde kurzzeitig ein Wasserwerfer eingesetzt, da aus den Reihen der Demonstranten mit Gegenständen – Augenzeugen zufolge Eier – geworfen wurde.

Am Gänsemarkt wurden Polizeikräfte mit Gegenständen beworfen, daher musste ein kurzzeitiger Wasserwerfereinsatz erfolgen.#hh0509 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 5. September 2018

Organisatoren aus rechtsextremen Kreisen

Die Teilnehmer der Anti-Merkel-Aufmarschs ließen sich von den vielen Gegnern nicht aus dem Konzept bringen. Mit der Aufforderung „Lasst euch nicht provozieren“ hatte eine der Organisatorinnen die Versammlung eröffnet. Und gab ihren Gleichgesinnten noch den Rat mit, keinesfalls mit der Presse zu sprechen. „Die drehen uns sowieso jedes Wort im Munde um.“ Mehr als 150 Menschen folgten dem Aufmarsch.

#hh0509 Zum Schluss noch mein Lieblingsbild (ich durfte ihn fotografieren). Sonst fällt mir dazu nichts ein pic.twitter.com/yrtvtLiiSu — Andreas Petzold (@andreaspetzold) 5. September 2018

Wie schon bei den „Merkel muss weg“-Kundgebungen zu Jahresbeginn schwenkten viele Teilnehmer Deutschland-Fahnen, einige wandten sich mit Pappschildern gegen eine Islamisierung Deutschlands und forderten den Rücktritt von Angela Merkel.

Markus Lorenz

Zum Schutz der Veranstaltung hatten die Organisatoren eine Reihe muskelbepackter Ordner am Gänsemarkt postiert. Die wurden nur einmal kurz unruhig, als es einem Mann aus dem Anti-Merkel-Lager gelang, ein Plakat der Linken zu stiebitzen.

Nach Erkenntnissen des Hamburger Verfassungsschutzes handelt es sich beim Anmelder der „Merkel muss weg“-Demo um einen Türsteher und ehemaligen Leibwächter von Ronald Schill mit Kontakten in die rechtsextremistische Szene. Die Rechtsextremisten sollen auch Verbindungen zu AfD haben.

Die angemeldete Versammlung auf dem #Gänsemarkt mit dem Tenor: "Merkel muss weg!" hat mit ca. 125 Teilnehmern begonnen. #hh0509 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 5. September 2018

Gut eine halbe Stunde vor Beginn der Kundgebung hatten sich erst wenige Dutzend Anhänger auf dem Gänsemarkt eingefunden, darunter auch die Nummer 2 des fremdenfeindlichen Dresdner Pegida-Bündnisses, Siegfried Daebritz.

Als Redner trat Dennis Augustin auf, laut AfD-Homepage Kreisvorsitzender in Südwestmecklenburg. Die Kundgebung wurde von lauten Protestrufen der Gegendemonstranten deutlich übertönt. Nach dem Abzug der Rechten bezogen einige der Gegendemonstranten den Gänsemarkt und skandierten „Alerta Alerta Antifascista.“

Gegendemonstranten jetzt auf dem Gänsemarkt. Keine Demonstranten der "Merkel muss weg"-Kundgebung mehr, bei denen es sich es laut Verfassungsschutz um #Rechtsextremisten handelt. #WirSindMehr #hh0509 pic.twitter.com/vIMGVJ77Cx — Nikolas Migut (@NikolasMigut) 5. September 2018

Aktuelle Stunde in der Bürgerschaft

Die Hamburgische Bürgerschaft hatte sich am Mittwoch in ihrer Aktuellen Stunde ebenfalls mit der Demonstration beschäftigt. Dabei hatten fast alle Fraktionen den Missbrauch des Todesfalls in der sächsischen Stadt durch Populisten und Rechtsextreme verurteilt. Die AfD wies die angeblichen Verbindungen zu Extremisten zurück, relativierte aber die in Hamburg geplante Veranstaltung. „Das ist keine AfD-Demo, sondern eine Veranstaltung freier Bürger“, sagte Fraktionschef Alexander Wolf.

Mit Ausnahme der AfD haben alle Fraktionen der Bürgerschaft sich besorgt über einen Einfluss Rechtsextremer bei der „Merkel muss weg“-Kundgebung geäußert. „Die besorgt-bürgerliche Tarnung scheint nicht mehr nötig“, sagte Antje Möller von den Grünen, deren Fraktion die Debatte in der Aktuellen Stunde angemeldet hatte.

Andy Grote fordert starke, aktive Gegenbewegung

Es bestehe kein Zweifel, „dass es Rechtsextremisten sind, die hier versuchen, auf Hamburgs Straßen Fuß zu fassen“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) den Abgeordneten. Deshalb brauche es „eine starke, aktive Gegenbewegung aus der Mitte der Gesellschaft und einen von breitem gesellschaftlichen Konsens getragen Einsatz für unsere Demokratie (...).

Der SPD-Innenpolitiker Sören Schumacher verwies auf die Ereignisse in Chemnitz, wo „eine rechtsextremistische Ideologie ihr abscheuliches Gesicht“ gezeigt habe. „Fremdenhass, Rassismus, Antisemitismus, Nazismus sind keine Meinung, sondern ein Verbrechen“, sagte er. „Sie sind an vorderster Front, wenn es darum geht, das zu organisieren“, lautete ein Vorwurf an die AfD. Wer gegen Menschen hetzte, „ist wahrlich kein Patriot“, sagte auch CDU-Innenexperte Dennis Gladiator. „Wir werden aber nicht zusehen, wie Rechtsextremisten unsere Freiheitsrechte missbrauchen.“

AfD sieht sich als Opfer

Die AfD sieht den Verfassungsschutz politisch missbraucht und als Teil einer gegen sie gerichteten Kampagne. „Durch eine Herrschaft des Verdachts sollen die Bürger verunsichert und eingeschüchtert werden“, sagte AfD-Landeschef Dirk Nockemann.

„Sie sind nicht Opfer, sie sind Täter“, sagte die Linken-Politikerin Christiane Schneider. „Sie versuchen mit diesen ,Merkel muss weg'-Demonstrationen, das Ressentiment und den Hass, der sich in Teilen der Bevölkerung breitmacht, auf die Straße zu bringen.“ Auch Carl Jarchow von der FDP sieht „Rechtsstaat und Zivilgesellschaft gefordert“. Zugleich verwies er aber darauf, dass er gelingen müsse, Menschen, die zu solchen Demonstrationen gingen, „in einer großen Anzahl möglichst zurückzuholen zu den demokratischen Parteien“.

Für einen Eklat sorgte der Redebeitrag des aus der AfD-Fraktion ausgeschlossenen Abgeordneten Ludwig Flocken, dem nach rechtspopulistischen Entgleisungen das Wort entzogen wurde. Zuvor hatten bereits viele Abgeordnete aus Protest den Saal verlassen.

(mit dpa)