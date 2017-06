Hamburg | Ein Spaziergänger hat am Sonntag in Hamburg-Billbrook eine Leiche in der Bille, ein Nebenfluss der Elbe, entdeckt.

Die Feuerwehr barg den leblosen Körper aus dem Wasser, wie ein Sprecher sagte. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, sei noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 10:13 Uhr