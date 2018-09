Hamburg : Kiefer gebrochen: TV-Köchin Cornelia Poletto bei Autounfall verletzt

Die bekannte Fernsehköchin war in Hamburg in einen Unfall verwickelt.

von dpa

25. September 2018, 21:28 Uhr

Hamburg | TV-Köchin Cornelia Poletto ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg schwer verletzt worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte am Dienstag eine Sprecherin der 47-Jährigen. Nach Angaben der Polizei war Poletto am Samstag mit ihrem Renault Twizy, einem offenen Elektro-Kleinwagen, in Eppendorf unterwegs. An einer Kreuzung habe ihr eine Volvo-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. Die ebenfalls 47 Jahre alte Unfallverursacherin sei leicht verletzt worden. Poletto erlitt einen Kieferbruch und sei noch Samstag operiert worden, bestätigte ihre Sprecherin.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?