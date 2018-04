Spezialkräfte der Polizei aus Hamburg : MEK stürmt Wohnung in Ahrensburg

Der MEK-Einsatz beschränkte sich nur auf Ahrensburg. Die Polizei suchte nach Beweismaterial in Zusammenhang mit Drogen.

von Peter Wüst

25. April 2018, 15:45 Uhr

Ahrensburg | Schwer bewaffnete Elitepolizisten des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) aus Hamburg waren am frühen Mittwochmorgen in Ahrensburg (Kreis Stormarn) im Einsatz. In der Straße „Bei der Doppeleiche“ stürmten sie eine Wohnung in einem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus.

Im Vorwege dieses Einsatzes hatte es im Hamburger Osten und im Hamburger Umland bereits mehrere Festnahmen gegeben. „Es handelt sich um ein Drogendelikt“, sagte Carsten Neubert vom Landeskriminalamt Bayern auf Anfrage. Die Hamburger Kollegen hätten die Einsätze in Hamburg und Ahrensburg im Zuge der Amtshilfe für die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Bayerischen Landeskriminalamtes (GER Bayern) übernommen.

In Ahrensburg gab es keine Festnahme. Hier sind offenbar nur Beweisstücke sichergestellt worden. Mehr wollte der Pressesprecher der Polizei aus München allerdings mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht sagen.

