Stadtteil Billstedt : MEK-Einsatz in Hamburg nach Schüssen in Lüneburg

Nach einer Schießerei in Lüneburg ist ein 20-Jähriger außer Lebensgefahr. Die Suche nach den Tätern geht weiter.

von Gerrit Hencke

05. April 2018, 18:02 Uhr

Lüneburg/Hamburg | Am Donnerstagnachmittag haben Ermittler der Polizei Lüneburg mit Unterstützung des Mobilen Einsatzkommandos und der Bereitschaftspolizei zwei Wohnungen in Hamburg-Billstedt durchsucht. Hintergrund ist die Suche nach zwei Tatverdächtigen (21 und 25 Jahre) im Fall einer Schießerei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Lüneburg (Niedersachsen).

Aus einem schwarzen Audi heraus war auf eine Gruppe von Personen geschossen worden. Dabei wurde ein 20-Jähriger von mehreren Kugeln getroffen und schwer verletzt. Der Mann ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Spezialkräfte stürmten gegen 15.30 Uhr ein Haus in der Straße Kirchlinden in Billstedt. Bereitschaftspolizisten sicherten die anschließende Durchsuchung. Auch ein Spürhund wurde eingesetzt. In dem durchsuchten Gebäude sollen sich Wohnungen eines Familienclans befinden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden nach Polizeiangaben zeitgleich auch Wohnungen in Lüneburg, Adendorf und Lübeck durchsucht. In Lüneburg wurden mehrere Räume im Lüner Weg durchsucht. Eine im gleichen Haus befindliche Moschee war nicht das Zielobjekt der Durchsuchung und steht auch in keinerlei Verbindung zu dem genannten Vorfall, teilt die Polizei weiter mit.

Zu Festnahmen ist es bei den Durchsuchungen nicht gekommen. Die Polizei fahndet weiterhin nach den flüchtigen Tätern.

