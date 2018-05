Großeinsatz in Hamburg : Mehrfamilienhaus in Brand – 12 Menschen verletzt, ein Toter

Die Bewohner wurden über Fenster und Balkone gerettet. Zwei Personen wurden unter Reanimation ins Krankenhaus gebracht.

von Peter Wüst

02. Mai 2018, 10:26 Uhr

Hamburg | Bei einem Wohnhausbrand in Hamburg sind am frühen Mittwochmorgen 13 Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Bei zwei Hausbewohnern bestand Lebensgefahr. Wie die Polizei am Vormittag auf Twitter mitteilte, erlag eine Person ihren Verletzungen.

Bei einem Wohnungsbrand in #Jenfeld wurden heute Morgen mehrere Menschen verletzt. Eine verletzte Person ist inzwischen verstorben. https://t.co/Ao7KG8NFd3 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 2. Mai 2018

Das Feuer brach gegen 5 Uhr im Erdgeschoss eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in der Stemwarder Straße in Jenfeld aus. Die Feuerwehrleitstelle hatte nach den ersten Notrufen ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Einsatzort geschickt.

Foto: Peter Wüst

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen ausgedehnten Wohnungsbrand einer Erdgeschosswohnung in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus vor, der sich auf das 1. Obergeschoss ausgebreitet hatte und in das zweite Obergeschoss überzulaufen drohte.

Personen auf Balkonen und Fenstern riefen um Hilfe

Die Alarmstufe wurde daraufhin auf „Feuer 2, Menschenleben in Gefahr“ erhöht. Sofort wurde die Menschenrettung über tragbare Leitern auf der Rückseite des Gebäudes durchgeführt. Hier standen mehrere Personen an Fenstern und einem Balkon und riefen um Hilfe. Durch den sehr stark verrauchten Treppenraum drangen Trupps unter Atemschutz ebenfalls in das Gebäude vor und retten mehrere Personen mit Fluchthauben.

Ein lebloser Mann wurde von den Einsatzkräften im Treppenhaus gefunden, eine leblose Frau in der Wohnung im 1. Obergeschoss. Beide wurden unter laufender Reanimation in Notfallkrankenhäuser befördert.

Foto: Peter Wüst

Auf Grund der Vielzahl an betroffenen und verletzten Personen wurde die Notfallstufe „Massenanfall von Verletzten“ zusätzlich ausgelöst, das ein Großaufgebot an Rettungsdienstkräften bereitstellt. Insgesamt wurden 13 verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich gerettet, hiervon wurden zwei lebensgefährlich verletzt, drei schwer und sechs leicht. Später hieß es seitens der Polizei, dass eine der verletzten Personen verstorben ist.

30 Menschen vom Brand betroffen

Weiterhin verletzte sich ein Feuerwehrmann im Einsatz am Fuß. Alle 14 Personen wurden in Krankenhäuser befördert. 16 betroffene aber unverletzte Personen überwiegend aus dem Nachbargebäude wurden in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hamburg während des Einsatzes betreut. Insgesamt waren 30 Menschen vom Brand betroffen.

Der Brand, der aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen war, konnte mithilfe von drei C-Rohren gelöscht werden. Durch das beherzte Eingreifen der Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung im 2. Obergeschoss verhindert werden. Die Wohnungen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss sind vom Feuer betroffen und stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte:

2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr

2 Freiwillige Feuerwehren

4 Führungsdienste (FL-Dienst, A-Dienst, B-Dienst, Bereichsführer FF)

1 Umweltdienst

1 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

10 Rettungswagen

2 Notarzteinsatzfahrzeuge

1 Notarztwagen

2 Leitender Notarzt

1 Organisatorischer Leiter RD,

1 Großraumrettungswagen,

1 Pressesprecher

insgesamt 82 Einsatzkräfte

