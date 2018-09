Schnelsen : Mehrere Leichtverletzte nach Brand in Hamburger Hochhaus

Nachdem der Brand gelöscht und der Rauch abgezogen war, konnten die Bewohner im Laufe des Abends in ihre Wohnungen zurückkehren.

von dpa

29. September 2018, 12:00 Uhr

Hamburg | Ein Kellerbrand in einem neungeschossigen Hochhaus in Hamburg-Schnelsen hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Mehrere Menschen seien am Freitagabend mit Hilfe spezieller Masken, die Rußpartikel und Kohlenmonoxid filtern, aus den verrauchten unteren Etagen des Hauses gerettet worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Ein Betroffener kam den Angaben zufolge mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Drei weitere seien vom Rettungsdienst vor Ort versorgt worden.

Nachdem der Brand gelöscht und der Rauch abgezogen war, konnten die Bewohner im Laufe des Abends in ihre Wohnungen zurückkehren. Rund 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen.

