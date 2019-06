Zu wenig Trinkwasser : Mehrere Läufer kollabieren beim Halbmarathon in Hamburg

Vor allem in Winterhude kam es zu mehreren Vorfällen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

von Joto

30. Juni 2019, 14:35 Uhr

Beim „Hella Hamburg Halbmarathon“ sind am Sonntagmittag Dutzende Läufer aufgrund der Hitze zusammengebrochen und mussten von Rettungskräften versorgt werden. Insbesondere in Winterhude kollabierten einige Personen. Auch am Ziel in Höhe der St. Petersburger Straße mussten die Rettungskräfte mehrere Läufer versorgen. Die Temperatur lag in Hamburg am Sonntag bei stellenweise 35 Grad.

Laut Feuerwehr forderten die zuständigen Sanitätsdienste am Mittag Unterstützung vom Rettungsdienst der Feuerwehr an. Diese sind am Nachmittag mit 18 Rettungswagen und zwei Notärzten zusätzlich im Einsatz, um dehydrierte und kollabierte Läufer zu versorgen. Dafür sammelten sich die Retter am Zieleinlauf an den Messehallen. Die Sanitätsdienste vom Arbeiter Samariter Bund, Deutschem Roten Kreuz und den Maltesern sind seit dem Start mit insgesamt 89 Einsatzkräften vor Ort.

Eine Ursache ist offenbar Wassermangel. An einigen Stellen an der Strecke soll es kein Trinkwasser mehr gegeben haben.