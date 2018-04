Hamburg : Mehr Übergriffe auf Behörden-Mitarbeiter

Am häufigsten trifft es Angestellte in den Bezirksämtern. Elf Mal gab es sogar Bedrohungen durch Waffen.

von dpa

23. April 2018, 18:32 Uhr

Auf Mitarbeiter der Hamburger Behörden hat es im vergangenen Jahr 1852 Übergriffe gegeben. Das waren laut Personalamt des Senats 136 Fälle und damit knapp acht Prozent mehr als im Vorjahr. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Dennoch gebe es im Bereich der körperlichen Gewalt einen „erfreulichen“ Rückgang um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr, sagte Personalamtsleiter Volker Wiedemann am Montag. „Dies setzt den rückläufigen Trend in diesem Bereich der vergangenen Jahre fort.“ Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ über die Auflistung berichtet, in der allerdings – da gesondert erfasst – keine Übergriffe auf den Vollzugsdienst der Polizei enthalten sind.

Der Anstieg ist laut Wiedemann besonders bei Beschimpfungen und Beleidigungen zu verzeichnen, die mit 1085 Fällen auch den größten Anteil bilden. Zudem wurden 490 „Bedrohungen mittels Worten oder Gesten“ und 33 „Bedrohungen mittels Gegenständen“ aufgelistet. In 11 Fällen wurden Behördenmitarbeiter mit Waffen bedroht. 195 mal sahen sie sich körperlicher Gewalt ausgesetzt. Dabei kamen in 35 Fällen Gegenstände zum Einsatz, zweimal auch Waffen. Mit 585 Fällen traf es am häufigsten Bezirksamtsmitarbeiter, gefolgt vom Team Arbeit Hamburg in den Jobcentern (425).

Insgesamt wurden laut Personalamt 1098 männliche und 932 weibliche Mitarbeiter Opfer von Übergriffen. 20 von ihnen waren danach vorübergehend dienstunfähig, drei wechselten nach dem Übergriff den Arbeitsplatz. Für 236 Täter hatte der Übergriff ein Hausverbot zur Folge; 373 Strafanzeigen wurden erstattet.