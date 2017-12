Problemfall in Hamburg : Mehr Straftäter tragen elektronische Fußfessel

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

12.Dez.2017

Düsseldorf/Hamburg | Die Zahl der mit elektronischen Fußfesseln kontrollierten Straftäter in Deutschland ist einem Bericht zufolge leicht gestiegen. Wie die „Rheinische Post“ unter Berufung auf die gemeinsame Überwachungsstelle der Länder berichtet, sind Fußfesseln derzeit gegen 94 verurteilte Straftäter angeordnet. Im Vorjahr waren es demnach 88. Von den 94 Personen begingen 70 Sexualstraftaten und 24 Gewaltdelikte, wie die Zeitung weiter schreibt. Hinzukämen zwei Gefährder in Bayern.

In Hamburg werden nach Angaben der Justizbehörde derzeit zwei aus dem Gefängnis entlassene Straftäter mit einer Fußfessel überwacht. Einer von ihnen ist ein 47-Jähriger, der bereits zweimal wegen Sexualverbrechen verurteilt wurde. Zuletzt hatte er eine Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren verbüßt, weil er 68 Mal gegen Weisungen der Führungsaufsicht verstoßen hatte. Nach seiner Entlassung missachtete er im vergangenen November erneut eine Auflage, wie aus einer Antwort der Behörde auf eine Kleine Schriftliche Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht.

Wegen eines solchen Verstoßes könne ein Fußfesselträger jedoch nicht in Untersuchungshaft genommen werden. Hamburg habe diese Regelungslücke in einer Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz angesprochen, es habe sich aber keine Bereitschaft zu einer Neuregelung gezeigt.

Vor einem Monat war bekannt geworden, dass ein sogenannter Gefährder aus Bayern trotz einer Fußfessel vom Hamburger Flughafen ungehindert nach Griechenland fliegen konnte. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums gab es keine rechtliche Grundlage, den Islamisten an der Ausreise zu hindern. „Ein Gefährder, der freiwillig ausreist, ist für die Sicherheitslage in Deutschland immer ein Gewinn“, sagte ein Sprecher. In Schleswig-Holstein ist nach Auskunft des Justizministeriums derzeit keine Fußfessel, offiziell „Elektronische Aufenthaltsüberwachung“, angeordnet.

Bei der elektronischen Fußfessel handelt es sich im Wesentlichen um einen Sender mit eingebauter Alarmfunktion, der die Positionsdaten des Trägers an die Überwachungsstelle übermittelt. Die Fußfesseln funktionieren mit dem auch von Navigationsgeräten bekannten GPS-System. Dabei werden vom Gericht Gebots- und Verbotszonen festgelegt – also die Bereiche, in denen der Ex-Häftling sich aufhalten muss oder die er nicht betreten darf.