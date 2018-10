Pflegestärkungsgesetz : Mehr Pflegebedürftige in Hamburg und Schleswig-Holstein

In Hamburg ist die Zahl der Pflegebedürftigen um elf, in Schleswig-Holstein um 23 Prozent gestiegen.

von dpa

22. Oktober 2018, 10:55 Uhr

Hamburg | Die Zahl der Pflegebedürftigen in Hamburg und Schleswig-Holstein ist deutlich gestiegen. Mitte Dezember 2017 versorgten ambulante Pflegedienste in der Hansestadt knapp 19.000 Menschen und in Schleswig-Holstein gut 26.100, wie das Statistische Amt Nord am Montag mitteilte. Gegenüber der Erhebung zwei Jahre zuvor bedeute das in Hamburg einen Anstieg von elf Prozent, in Schleswig-Holstein sogar 23 Prozent.

Allerdings dürfte der Großteil des Anstiegs auf die Ausweitung der Leistungsberechtigten zurückzuführen sein, sagte ein Sprecher des Statistikamtes. Seit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes am 1. Januar 2017 können etwa auch Demenzerkrankte Pflege bekommen.