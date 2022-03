Lebensmittel : Mehr Nachfrage bei Hamburger Tafel - Ausgabe für Flüchtlinge

Die Hamburger Tafel muss sich weiteren Herausforderungen stellen. Erst waren aufgrund der Corona-Pandemie immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen. Dann gab es weniger Spenden wegen geschlossener Hotels, Kantinen und Messen. Nun kommt der Krieg dazu.

Wegen des Kriegs in der Ukraine hat die Hamburger Tafel erstmals in ihrer mehr als 25-jährigen Geschichte eine eigene Ausgabestelle eröffnet. Direkt am Lager der Tafel in Hamburg-Jenfeld werden Flüchtlinge aus der Ukraine künftig immer mittwochs mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgt, wie Tafel-Geschäftsführer Jan-Henrik Hellwege der Deutschen ...

