Hamburg : Mehr Autos – weniger öffentliche Parkplätze

von Markus Lorenz

erstellt am 29.Dez.2017 | 18:57 Uhr

Hamburg | Kein Parkplatz weit und breit in der Hamburger Innenstadt? Dieser Eindruck drängt sich vielen Autofahrern immer stärker auf. Jetzt gibt es auch eine amtliche Erklärung dafür Schwarz auf Weiß: In der Hansestadt geht die Zahl der öffentlichen Abstellplätze seit Jahren zurück – obwohl zugleich immer mehr Autos zugelassen sind. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des CDU-Verkehrsexperten Dennis Thering hervor.

Die Bewertung der Entwicklung fällt freilich höchst unterschiedlich aus. Während Thering Rot-Grün Parkplatzvernichtung vorwirft, spricht der Senat von einer „qualitativen und quantitativen Verbesserung des Parkraumangebots“.

Laut Senatsantwort waren am 1. Dezember in Hamburg knapp 780.000 Pkw zugelassen – neuer Rekord. Binnen sechs Jahren hat sich die Zahl um knapp 54.000 erhöht, ein Plus von rund sieben Prozent. Der Trend bei Parkplätzen im öffentlichen Raum geht in die entgegengesetzte Richtung. Im laufenden Jahr fielen 225 Plätze weg, seit 2011 waren es 2100. Hinzu kommen 332 Parkflächen, die zu E-Ladeplätzen umgewidmet wurden.

Für Dennis Thering ein Unding: „Die Politik der vorsätzlichen Parkplatzverknappung führt zu einem starken Anstieg der Parkplatzsuchverkehre. Diese verursachen Stau, schaden der Umwelt und sind schlecht für die Verkehrssicherheit.“

Der Senat rechnet völlig anders. In der Antwort auf die Kleine Anfrage räumt die Verkehrsbehörde zwar ein, dass die Stellplatzzahl auf öffentlichen Wegen leicht zurückgegangen ist. Stadtweit gelte aber: „Eine vorsichtige Schätzung ergibt, dass im Betrachtungszeitraum 2011 bis Ende 2016 die Zahl der neu hergestellten Stellplätze die Zahl der im öffentlichen Raum weggefallenen Stellplätze um ein Mehrfaches übersteigt.“

Der Senat begründet die Einschätzung mit einer Zunahme von Abstellmöglichkeiten auf Privatgrund. Allein 2014/2015 seien im Wohnungsbau 4700 zusätzliche Stellplätze beantragt worden. Auch die rege Gewerbeflächenentwicklung habe zu zusätzlichen Stellplätzen geführt, die aber statistisch nicht erfasst würden.

Zudem verweisen die Behörden darauf, dass deutlich mehr Knöllchenschreiber unterwegs sind als früher, was positive Auswirkungen für die Parkplatzsituation habe. „Die Einführung und konsequente Erweiterung einer systematischen Parkraumüberwachung sorgt dafür, dass auch in Hamburgs Stadtzentrum jederzeit Kurzzeitparkplätze im öffentlichen Raum erreichbar sind.“