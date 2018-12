Hamburgische Bürgerschaft : Mehr als 15 Milliarden Euro pro Jahr: Hamburgs Doppelhaushalt steht

Das Zahlenwerk mit einem Volumen von mehr als 31 Milliarden Euro für die kommenden beiden Jahre ist fertig.

von dpa

14. Dezember 2018, 07:25 Uhr

Hamburg | Nach dreitägigen kontrovers geführten Beratungen hat die Hamburgische Bürgerschaft den Doppelhaushalt 2019/2020 mit rot-grüner Mehrheit verabschiedet. Er sieht für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von mehr als 15,5 Milliarden und für 2020 in Höhe von knapp 16 Milliarden Euro vor. Für 2019 entspricht das einer Steigerung von mehr als neun Prozent zum laufenden Jahr. Für 2020 beträgt das Plus noch einmal drei Prozent.

Vor der Schlussabstimmung standen am Donnerstag noch die Etats der Gesundheits-, Wirtschafts-, Justiz-, Schul- und Stadtentwicklungsbehörde zur Beratung an. Oppositionsanträge zur Änderung des Senatsentwurfs fanden keine Mehrheit.

Polizei, Wohnungsbau und Kitas

Deutliche Zuwächse mit zweistelligen Steigerungsraten verzeichnen die Etats für Wissenschaft, für Schule und Berufsbildung und für die Innenbehörde. Der Senat will mit kräftigen Investitionen auf die wachsende Stadt reagieren. Mittelfristig sollen die Investitionen von 868 Millionen Euro in diesem Jahr auf 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2022 mehr als verdoppelt werden.

Finanziert werden unter anderem 300 neue Stellen bei der Polizei, außerdem wird kräftig in den Wohnungsbau, in Kitas und in Zukunftsprojekte wie die U5 investiert. Auch die Sanierung von Straßen, Schulen, Gebäuden und sonstiger öffentlicher Infrastruktur soll vorangetrieben werden. Zugleich wird die gute Einnahmesituation zur Konsolidierung genutzt. Eine Nettokreditaufnahme ist im neuen Haushalt nicht vorgesehen.

Damit wird die in der Landesverfassung ab 2019 vorgeschriebene Schuldenbremse eingehalten. Zudem sollen ab kommendem Jahr jährlich 450 Millionen Euro für Tilgung oder die Stärkung des Kapitals städtischer Unternehmen aufgewendet werden.

CDU: „Rekordeinnahmen als prall gefüllte Wahlkampfkasse“

Seit Dienstag hatten die Abgeordneten über die Etats der einzelnen Behörden beraten. Zum Auftakt hatte die CDU dem rot-grünen Senat in der Generaldebatte mit Blick auf die Bürgerschaftswahl 2020 eine unseriöse Haushaltspolitik vorgeworfen, indem er die „Rekordeinnahmen als prall gefüllte Wahlkampfkasse“ nutze. Die FDP kritisierte, Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) habe es mit seinem ersten Haushalt im neuen Amt verpasst, einen zukunftsorientierten Etat vorzulegen. Nach Ansicht der Linken wird der Haushalt dem zunehmenden Bedarf einer wachsenden Stadt vor allem im sozialen Bereich nicht gerecht. Die AfD forderte Einsparungen und Steuersenkungen.

Tschentscher – bis März noch Finanzsenator – hatte den Doppelhaushalt als Grundlage der Senatsstrategie verteidigt, „mit der wir unsere Stadt als moderne und attraktive, als solidarische und weltoffene, als wirtschaftsstarke und klimafreundliche Metropole in die Zukunft führen“.