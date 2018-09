Körperverletzung in Hamburg-Wandsbek : Maßkrug ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Ein 31-Jähriger wird von einem Unbekannten an der Tanzfläche im Oktoberfestzelt angegriffen und schwer verletzt.

von Gerrit Hencke

24. September 2018, 15:54 Uhr

Hamburg | Die Polizei Hamburg fahndet nach einem unbekannten Täter, der am Samstagabend einen 31-Jährigen mit einem Maßkrug schwer verletzt hat. Der Geschädigte war im Oktoberfestzelt des Quarree Wandsbek, als er plötzlich an der Tanzfläche von einem unbekannten Mann mit einem Maßkrug ins Gesicht geschlagen wurde. Durch den Schlag wurde der 31-Jährige schwer verletzt. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter konnte unerkannt flüchten und wird wie folgt beschrieben:

männlich

heller Hauttyp – vermutlich Deutscher

38 bis 40 Jahre alt

ca. 1,90 Meter groß

kräftige, untersetzte Figur

dunkle, sehr kurze Haare

weißes Oberteil

Begleitet wurde der unbekannte Täter von einer weiblichen Person, die als Zeugin gesucht wird. Sie wird wie folgt beschrieben:

vermutlich Deutsche

schulterlange schwarze Haare

1,65 bis 1,70 Meter groß

ca. 35 Jahre alt

dunkle Übergangsjacke

Das Landeskriminalamt sucht Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/428656789 zu melden.

