Polizei sucht Zeugen : Maskierte überfallen 76-Jährige und erbeuten Geld und Waffen

Ende Juni wurde die Frau in ihrem Haus in Oldenfelde überfallen. Die Täter könnten mit einem schwarzen Ford Focus geflüchtet sein.

Oldenfelde | Eine 76-jährige Frau wurde Ende Juni in ihrem Haus in Oldenfelde überfallen. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Fall aufzuklären. In Erwartung einer Paketzustellung hatte die Frau die Haustür geöffnet und war dann sofort von einem maskierten Täter mit einer Schusswaffe bedroht und ins Haus gedrängt worden.

Zwei ebenfalls maskierte Komplizen kamen kurze Zeit später dazu. Die Männer fesselten die Frau und durchsuchten ihr Haus. Letztlich erbeuteten sie Bargeld und Langwaffen aus einem Waffenschrank. Sie attackierten die Frau noch mit Reizgas und flüchteten anschließend unerkannt.

Aufgrund der weiteren Ermittlungen gehen die Beamten des für die Region Wandsbek zuständigen Raubdezernats inzwischen davon aus, dass die Täter mit einem schwarzen Ford Focus mit Hamburger Kennzeichen vom Tatort geflüchtet sein könnten. Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Einer von ihnen soll schlank gewesen sein und eine rote Oberbekleidung getragen haben, die beiden anderen sollen von stämmiger Statur und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die drei entwendeten Langwaffen sind folgende Modelle:

Repetierbüchse Walther, Modell KKJ, Kaliber 22

Repetierbüchse Walther, Kaliber 22

Repetierbüchse Krico, Kaliber 22

Die Waffen befanden sich jeweils in den dazugehörigen Waffentaschen. Die Täter könnten Zeugen vermutlich in den Nachmittagsstunden mit derartigen Waffentaschen aufgefallen sein.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben oder Angaben zu dem Fluchtfahrzeug oder den entwendeten Langwaffen machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu wenden.

