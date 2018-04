Vom Ladendetektiv erwischt : Mann will 16 Jeans im Wert von 3000 Euro aus Geschäft schmuggeln

Der 27-Jährige transportierte die Hosen in einer sogenannten Klautüte. Sie verhindert, dass Alarm ausgelöst wird.

von dpa

18. April 2018, 15:47 Uhr

Hamburg | Ein 27-Jähriger ist in einem Geschäft in der Hamburger Altstadt beim Versuch erwischt worden, 16 Jeans im Wert von 3000 Euro in einer sogenannten Klautüte zu stehlen. Der mutmaßliche Dieb habe sich von einem Mittäter wiederholt mehrere Jeans in eine Umkleidekabine bringen lassen, sagte ein Polizeisprecher.

Nach der Kabine wollte er auch das Geschäft verlassen, ohne etwas zu kaufen. Der Ladendetektiv hinderte ihn daran und fand die Beute in der „Klautüte“. Eine solche Tüte verhindert laut Polizeisprecherin, dass der Alarm beim Verlassen des Geschäfts ausgelöst wird. Die „Klautüten“ seien von innen mit einem abschirmenden Material ausgekleidet, sagte die Polizeisprecherin.

