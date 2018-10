Hamburg-Harburg : Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Laut Aussage des Lokführers, der mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht wurde, versuchte der Mann die Gleise zu überqueren.

von Sebastian Peters

06. Oktober 2018, 19:24 Uhr

Ein 60-Jähriger wurde am Samstag gegen 17.30 Uhr von einem Metronom auf der Bahnstrecke an der Hannoversche Straße in Hamburg-Harburg erfasst und schwer verletzt. Laut Aussage des Lokführers, der mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht wurde, versuchte der Mann die Gleise zu überqueren. Hierbei wurde er von dem Zug erfasst.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten den schwer verletzten Mann. Mit einem Rettungswagen und der Begleitung eines Notarztes wurde der 60-Jährige ins AK-Harburg gebracht. Die Bahnstrecke war für mehr als eine Stunde gesperrt. Zahlreiche Fahrgäste im Metronom wurden durch Notfallselsorger betreut.

