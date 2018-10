Hamburg : Mann versucht ziviles Polizeiauto zu knacken – während Beamte darin sitzen

Der 31-Jährige wurde anschließend nach einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen.

von dpa

23. Oktober 2018, 13:15 Uhr

Hamburg | Bei der Suche nach Beute ist ein Autoaufbrecher in Hamburg-Wilhelmsburg auf ein für ihn sehr ungünstiges Objekt gestoßen. Der 31-Jährige versuchte am Samstagabend, einen zivilen Funkstreifenwagen aufzubrechen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Er habe sich mit einem metallischen Gegenstand an den Türschlössern zu schaffen gemacht, während zwei Beamte im Wagen saßen. Wegen der abgedunkelten Scheiben habe der 31-Jährige die beiden Zivilfahnder nicht sehen können. Die Beamten stiegen aus und nahmen den polizeibekannten Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung und Widerstand fest. Der 31-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?