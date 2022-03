Unfall : Mann stürzt in Treppenhaus vier Stockwerke in die Tiefe

Ein 68-Jähriger ist im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-St.Georg lebensgefährlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte der Mann am Freitagabend aus dem vierten Stock bis ins Erdgeschoss und zog sich dabei schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zu. Ein Anwohner habe den Mann bewusstlos aufgefunden, nachdem er einen lauten Knall im Treppenhaus gehört hatte. Die Ursache für den Sturz blieb zunächst unklar. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

