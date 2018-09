Hamburg-Bergedorf : Mann stürzt beim Pinkeln von Parkdeck und wird schwer verletzt

Der Mann fällt fünf Meter in die Tiefe. Eine Tür versperrt den Rettern zunächst den Weg.

von Christoph Seemann

16. September 2018, 13:15 Uhr

Hamburg | Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag beim Pinkeln von einem Parkdeck in Hamburg gefallen und schwer verletzt worden. Gegen Mitternacht war der junge Mann mit drei Freunden unterwegs vom Bergedorfer Oktoberfest zur Aftershowparty in die „LOLA“. An der Ecke Neuer Weg/Am Pool musste er sich dringend erleichtern und ging dafür auf ein Parkdeck. Dort stürzte er dann unmittelbar fünf Meter in die Tiefe.

Die Feuerwehr musste, um zu dem Verletzten zu gelangen, eine zwei Meter hohe Metalltür aufbrechen. Erst danach konnten die Einsatzkräfte den Mann versorgen. Anschließend wurde er, vom Notarzt begleitet, in ein Krankenhaus gebracht.

