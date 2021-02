Attacke in Hamburg-Niendorf : Mann mit Messer in der Brust in Imbiss entdeckt

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Hamburg | Am späten Montagabend wurde in Hamburg ein Mann in einem asiatischen Imbiss mit einem Messer in der Brust entdeckt. Der Imbiss liegt in einer kleinen Einkaufszone im Rudolf-Klug-Weg in Niendorf. Unbekannte hatten die Person gefunden und einen Notruf abge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.