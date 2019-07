Hamburg-Billbrook : Mann in Kleingartenanlage von Unbekannten schwer verletzt

Der Mann wies schwere Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper auf. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

von dpa

19. Juli 2019, 12:54 Uhr

Hamburg | Am Donnerstagmorgen ist in einem Kleingartenverein in Hamburg-Billbrook ein schwerverletzter Mann aufgefunden worden.

Passanten wurden an der Kreuzung Grusonstraße/Halskestraße auf einen Mann aufmerksam, der schwere Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper aufwies. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte der 45-Jährige Opfer eines massiven Körperverletzungsdeliktes geworden sein.

Als mutmaßlicher Tatort konnte eine Parzelle in einem nahegelegenen Kleingartenverein ausgemacht werden. Der Mann befindet sich derzeit noch im Krankenhaus und wird intensivmedizinisch behandelt. Die genauen Hintergründe des Geschehens sind bislang noch unklar.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Es werden Zeugen gesucht, die am Donnerstagmorgen im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu flüchtenden Personen oder Fahrzeugen, gemacht haben. Hinweise bitte an das Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle.

