Hamburg-Altona : Mann flüchtet nach Fahrscheinkontrolle durch S-Bahntunnel

Der 24-Jährige wurde von der Polizei geschnappt. Die Überprüfung ergibt, dass er sich illegal in Deutschland aufhält.

von Gerrit Hencke

22. Oktober 2018, 14:32 Uhr

Hamburg | Die Bundespolizei hat am Sonntagnachmittag in Hamburg einen Mann festgenommen, der zuvor ohne Fahrschein in einer S-Bahn unterwegs war. Die Polizei teilte mit, dass der 24-Jährige von Mitarbeitern der Deutschen Bahn kontrolliert wurde und beim gemeinsamen Aussteigen am Bahnhof Altona unvermittelt über die S-Bahngleise in Richtung der S-Bahnstation Königstraße flüchtete.

Umgehend wurde eine Streckensperrung veranlasst und die Stromschienen an den S-Bahngleisen abgeschaltet. Angeforderte Bundespolizisten suchten zunächst fußläufig die entsprechende S-Bahnstrecke ab. Am S-Bahnhaltepunkt Königstraße konnte der offensichtlich alkoholisierte Mann dann festgestellt werden. Er wurde auf das Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Die Überprüfung der Personalien ergab, dass sich der ghanaische Staatsangehörige unerlaubt in Deutschland aufhält. Gegen den 24-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet; nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann für weitere Maßnahmen der Ausländerbehörde der U-Haftanstalt zugeführt.

Für die Einsatzmaßnahmen mussten die entsprechenden S-Bahngleise für 26 Minuten gesperrt werden.

