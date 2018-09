Hamburg : Mann auf St. Pauli niedergestochen – Zustand stabil

Der Mann wurde notoperiert. Die Mordkommission ermittelt.

von dpa

21. September 2018, 10:06 Uhr

Hamburg | Nach einem Streit zwischen vier Menschen im Hamburger Stadtteil St. Pauli ermittelt die Mordkommission wegen versuchter Tötung. Der Polizei zufolge war der Streit in der Talstraße am Donnerstagabend eskaliert, so dass zwei Männer im Alter von 28 und 30 Jahren von zwei Tatverdächtigen verletzt wurden. Hierbei war auch ein Messer im Einsatz. Der 30-Jährige wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr, am Freitag war sein Zustand den Angaben zufolge jedoch stabil. Der 28-jährige Verletzte konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mitteilte. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?