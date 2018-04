Wieder Messerattacke in Hamburg : Mann am Hauptbahnhof durch drei Stiche verletzt

Nach der Messerattacke am Jungfernstieg vom Donnerstag wurde am Freitag am Hauptbahnhof ein Mann schwer verletzt.

von dpa

13. April 2018, 14:43 Uhr

Hamburg | Nur einen Tag nach der Messerattacke am Jungfernstieg, bei der ein 33-Jähriger seine Ex-Frau und das einjährige Kind getötet haben soll, hat es in Hamburg erneut einen Angriff mit einem Messer gegeben. Ein Mann ist dabei am Hamburger Hauptbahnhof schwer verletzt worden. Es sei bereits ein Verdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Gegen 13 Uhr habe es einen Streit zwischen zwei Männern gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Im Anschluss sei es zu dem Angriff gekommen. Die weiteren Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Laut Polizei ist der Mann nicht lebensbedrohlich verletzt worden und befindet sich bereits im Krankenhaus. Das Landeskriminalamt (LKA) habe die Ermittlungen übernommen. Zum Alter der Beteiligten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Der Bereich am Bahnhof wurde abgesperrt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

