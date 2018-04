Hamburg : Luxushotel „The Fontenay“: Kühne und Architekt streiten vor Gericht

Planungskosten und Verzögerungen: Milliardär Klaus-Michael Kühne und Architekt Jan Störmer verklagen sich wechselseitig.

von Markus Lorenz

19. April 2018, 18:37 Uhr

Hamburg | Gemeinsam haben sie gerade eines der ambitioniertesten Hotelprojekte Deutschlands vollendet – doch kurz nach der Eröffnung liegen Investor und Architekt vor einem Hamburger Gericht im Clinch. Milliardär Klaus-Michael Kühne und Architekt Jan Störmer sind sich über Planungskosten und -verzögerungen beim The Fontenay in die Haare geraten und haben sich wechselseitig verklagt. Kühne hatte Störmer die Generalplanung entzogen, der verlangt nun Schadenersatz von 2,58 Millionen Euro. Die Kühne Immobilia GmbH konterte mit einer Widerklage über rund 2,6 Millionen.

Foto: Axel Heimken

Störmer hatte nicht nur den Entwurf für das Fünf-Sterne-Plus-Haus an der Außenalster geliefert, gemeinsam mit der Firma Höhler + Partner war sein Architektenbüro auch für die Generalplanung des The Fontenay zuständig. Doch kurz nach der Grundsteinlegung im Sommer 2014 überwarfen sich beide Seiten, Kühne Immobilia kündigte den Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Generalplanung Fontenay im November 2014.

Erst im März 2018 fertig

In der Folge hakte es mehrfach bei dem Prestigeobjekt des HSV-Mäzens und Logistikunternehmers. Statt im Sommer 2016 wurde Kühnes Edel-Herberge erst im März dieses Jahres fertig. Bei der Eröffnung im großen Rahmen fehlte Störmer.

Foto: Christian Charisius

In dieser Woche hat vor dem Landgericht die Verhandlung über die Klage der Arge begonnen. Laut Gerichtssprecher Kai Wantzen macht diese die Bezahlung „bereits erbrachter Leistungen“ sowie „entgangenes Honorar“ geltend, das bei Fortsetzung des Generalplanervertrages fällig geworden wäre. Eine Entscheidung fiel zunächst nicht, der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt.

Bauverzögerungen und „erhebliche Mehrkosten“

Beide Seiten wollten sich am Donnerstag nicht zu den Inhalten äußern. Dem „Hamburger Abendblatt“ sagte Karl Gernandt, Geschäftsführer der Kühne Immobilia GmbH, die Arge habe „vertraglich vereinbarte Leistungen und Terminvorgaben bei den Planungen für das The Fontenay mehrmals nicht eingehalten“. Laut Gernandt habe dies Bauverzögerungen und „erhebliche Mehrkosten“ zur Folge gehabt. Kühne Immobilia habe deshalb den Generalplanervertarg gekündigt. Dem Bauherrn sei ein „großer finanzieller Schaden entstanden“, so Gernandt.

Kühne macht nun Ansprüche in etwa derselben Höhe gegenüber Störmer und Höhler geltend. Begründet wird dies laut Gerichtssprecher Wantzen damit, dass die Arge „bereits mehr Geld erhalten habe, als ihr zustehe“. Kühne Immobilia fordert eine Rückzahlung von 1,7 Millionen Euro, zudem Schadenersatz von 930.000 Euro, unter anderem wegen Verlängerung der Bauzeit.