Hamburg : Luftqualität im Hafen: Der Nabu will selber messen

Die Schadstoffbelastung soll laut der Naturschützer die Gesundheit gefährden.

von dpa

23. Oktober 2018, 10:34 Uhr

Hamburg | Der Naturschutzbund Deutschland will die Luftqualität am Hamburger Hafen mit eigenen Messgeräten überwachen. Mit Hilfe von Anwohnern soll ein sogenanntes Bürger-Luftmessnetz aufgebaut werden. Stichprobenmessungen entlang der Elbe hätten immer wieder belegt, dass die Schadstoffbelastungen die Gesundheit gefährdeten, hieß es. Trotz giftiger Schiffsabgase gebe es keine offizielle Messstation im Hafenbereich.

Deshalb will der Nabu jetzt selbst aktiv werden. Der Verband lädt Interessierte am Mittwoch zu einer Veranstaltung in seine Geschäftsstelle im Stadtteil Borgfelde.

Umweltbehörde widerspricht

Die Umweltbehörde widersprach der Darstellung. Es gebe zwei Messstationen im Hafengebiet, eine oberhalb der Großen Elbstraße, die andere auf Steinwerder. „Wir haben in Hamburg ein Luftmessnetz, das den gesetzlichen Vorgaben entspricht“, sagte Behördensprecher Jan Dube. Die Grenzwerte würden weder bei Feinstaub noch bei Stickoxid überschritten. Wichtig sei, dass über eine lange Zeit vergleichbare Daten erhoben würden.

Eine Messstation koste in der Anschaffung mehrere hunderttausend Euro, auch der Betrieb erfordere einen sechsstelligen Betrag pro Jahr. Ob die Orte der Stationen geeignet sind, prüfe das Institut für Hygiene und Umwelt.

Dass Kreuzfahrtschiffe die Luft im Hafen belasteten, sei bekannt. Die Stadt habe darum Projekte wie die Landstromversorgung auf den Weg gebracht. Dube fügte aber hinzu, dass Hamburg Abgasvorgaben für Schiffe nicht im Alleingang erwirken könne. Diese müssten im Rahmen internationaler Abkommen über den Bund und die EU ausgehandelt werden.