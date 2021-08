Shuttles für den Stadtrand : loki und Moia: Rot-Grün will On-Demand-Dienste stärker in HVV einbinden

In der Hamburger Innenstadt ist es leicht, schnell mit dem ÖPNV von A nach B zu kommen. An den Stadträndern sieht das anders aus. Rot-Grün hat eine Idee.

Hamburg | Zur besseren Anbindung der äußeren Hamburger Stadtteile an den öffentlichen Nahverkehr setzen sich SPD und Grüne in der Bürgerschaft für eine stärkere Einbindung sogenannter On-Demand-Verkehre in den HVV ein. Dazu sollen die Nutzungsdaten der Bestelldienste Ioki und Moia ausgewertet und die Testbetriebe über 2021 hinaus verlängert werden, heißt es ...

