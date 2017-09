Hamburg-Wilhelmsburg : Lkw-Fahrer bei Unfall in Hamburg lebensgefährlich verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Wüst 1 von 1

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 11:19 Uhr

Hamburg | Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall in Hamburg-Wilhelmsburg lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann fuhr am Mittwochabend mit seinem Wagen auf einen anderen Lkw auf, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt, von den Rettungskräften befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. 24 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?