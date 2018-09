Schnelsen und Jenfeld : LKA durchsucht mehrere Wohnungen in Hamburg – zwei Festnahmen

Möglicherweise hängen die Festnahmen mit den Schüssen auf den Hamburger Hells-Angels-Boss zusammen.

von Joto/dpa

04. September 2018, 07:37 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Polizei hat im Zuge der Ermittlungen zu einem angeschossenen Rockerboss eine tatverdächtige Frau festgenommen. Bei vier Durchsuchungen in der Nacht zu Dienstag im Stadtgebiet hätten Spezialeinsatzkräfte die 23-Jährige festgenommen, teilte die Polizei mit. Sie werde verdächtigt, die Komplizin eines 28-jährigen Deutschen zu sein, der selbst im Gefängnis sitzt. Er soll seine Partnerin zum Schuss auf den Rocker angestiftet haben.

Auch ein Mann wurde aus einer Wohnung in der Marek-James-Straße in Hamburg-Schnelsen abgeführt. Zu seiner Identität ist bislang nichts bekannt. Im Beisein seiner Frau und mehrerer Kinder durchsuchten die LKA-Beamten anschließend die Wohnung, den Keller und die Fahrzeuge des Festgenommenen. Zahlreiche Tüten mit Beweismitteln wurden gesichert und zur weiteren Untersuchung abtransportiert. Die Durchsuchung dauerte über mehrere Stunden an.

Laut Ermittler handelt es sich wahrscheinlich um einen persönlichen Racheakt des 28-Jährigen. 2016 soll es einen Tötungsversuch auf ihn und die heute 23-Jährige gegeben haben. Von einem Konflikt zwischen verschiedenen Rockergruppierungen gehen die Ermittler nach derzeitigem Stand nicht aus. Nach Medienberichten handelt es sich bei dem Opfer um den Hamburger Boss der Hells Angels, der am 26. August im Stadtteil St. Pauli in seinem Auto angeschossen wurde.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?