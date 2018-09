Hamburg-Schnelsen : LKA durchsucht mehrere Wohnungen in Hamburg – Mann festgenommen

In der Wohnung des Mannes werden zahlreiche Beweise gesichert. Die Hintergründe sind noch unklar.

von Joto

04. September 2018, 07:06 Uhr

Hamburg | In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde bei Durchsuchungen des LKA in Hamburg mit Unterstützung durch das Mobile Einsatzkommando (MEK) mindestens eine Person festgenommen. Nach ersten Informationen durchsuchten Ermittler des Hamburger LKA 65 (Fachkommissariat Menschenhandel) gegen 0.30 Uhr eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Marek-James-Straße in Schnelsen. Zuvor hatte das MEK die Wohnung gestürmt.

Zeitgleich sollen auch zwei weitere Anschriften im Hamburger Osten Ziel der Beamten gewesen sein. Die Ermittler nahmen in Schnelsen einen Mann fest und führten ihn in Handschellen ab. Im Beisein seiner Frau und mehrerer Kinder durchsuchten die LKA-Beamten anschließend die Wohnung, den Keller und die Fahrzeuge des Festgenommenen. Zahlreiche Tüten mit Beweismitteln wurden gesichert und zur weiteren Untersuchung abtransportiert. Die Durchsuchung dauerte über mehrere Stunden an.

Genaue Hintergründe waren in der Nacht unklar. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit der Schussabgabe auf den Hells-Angel Dariusch F. am vorletzten Sonntagabend nahe der Reeperbahn.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?