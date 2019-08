Umbenennung des Kaisersaals : Linksfraktion will Kaiser Wilhelm II aus Hamburger Rathaus verbannen

Schluss mit Kaiserzeit im Hamburger Rathaus: Das jedenfalls fordert die Linke, die ein anderes Kapitel aufzeigen will.

von Markus Lorenz

06. August 2019, 18:15 Uhr

Hamburg | Die Linksfraktion in der Bürgerschaft und fordert einen neuen Namen für den Kaisersaal. „Wir beantragen die Umbenennung in Republikanischer Saal, um an die Novemberrevolution 1918/1919 zu erinnern“, sagte der Linken-Abgeordnete Norbert Hackbusch am Montag – und schritt prompt zur Tat.

Marcus Lorenz

Mit dem Sozialhistoriker Jürgen Bönig verhüllte er die im Kaisersaal stehende Büste von Kaiser Wilhelm I. mit einem roten Tuch. Freilich nur symbolisch. Nach dem Fototermin kam der Großvater von Kaiser Wilhelm II. wieder zum Vorschein.

Auf Letzteren geht der Name Kaisersaal zurück. 1895 – noch vor Fertigstellung des Rathauses 1897 – gab „Wilhelm Zwo“ dort einen Empfang zur Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals (heute: Nord-Ostsee-Kanal). Der zweitgrößte, üppig dekorierte Saal des Rathauses glorifiziert vor allem Seefahrt und weltweiten Handel im Deutschen Reich. Dargestellt sind die Kontinente sowie Hafenstädte an Nord- und Ostsee. An den Wänden hängen Porträts namhafter Hamburger Bürgermeister, außer Wilhelm I. sind auch Bismarck und Moltke mit Büsten vertreten.

Marcus Lorenz

Der Linke, sind die „teilweise nationalistisch aufgeladenen Gemälden“ ein gehöriger Dorn im Auge, ebenso die Dominanz des Bürger- und Kaufmannstums in Hamburgs Machtzentrum. Ein Gedenken an die Zeit der Novemberrevolution fehle völlig, kritisierte Historiker Bönig, Arbeiter kämen überhaupt nicht vor. Und das obwohl in den Jahren 1918 und 1919 unter wesentlicher Beteiligung des Arbeiter- und Soldatenrates der Umbruch zur Demokratie erfolgt sei.

Das Rathaus ist eine Stein gewordene historische Lüge. Jürgen Bönig

Weitere Forderungen im Antrag

Ein Jahrhundert nach der Novemberrevolution sei es Zeit, „einen neuen Geist ins Hamburger Rathaus wehen zu lassen“, heißt es im Antrag. In diesem formuliert die Linke weitere Forderungen. So soll künftig eine Gedenktafel an den Vorsitzenden des Arbeiter- und Soldatenrates, Heinrich Laufenberg (1872-1932) erinnern, unter dessen Ägide die Einführung des Frauenwahlrechts und des Acht-Stunden-Tag in Hamburg fielen. Ein sichtbare Würdigung soll es auch für Helene Lange geben, die als Alterspräsidentin 1919 die erste demokratisch gewählte Bürgerschaft eröffnete.

Und schließlich wünschen sich die Linken eine Rückkehr jener verschollenen roten Fahne, die von November 1918 bis März 1919 über dem Rathausportal wehte. Das Relikt soll gesucht und im Erfolgsfall in einer Vitrine in der Rathausdiele ausgestellt werden. Die regierende SPD winkte ab. Finanzsenator Andreas Dressel twitterte: „Hat die LinksfraktionHH keine wichtigeren oder aktuelleren Themen auf dem Zettel?“. SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf verwies darauf, dass im Bürgerschafts-Plenarsaal bereits ein Teppich an die Einführung des Frauenwahlrechts erinnere.